Δήμος Πλατανιά:Συνεχίζονται οι πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Καλοκαίρι 2025

“Συνεχίζονται οι πολιτιστικές Εκδηλώσεις – Καλοκαίρι 2025, στον Δήμο Πλατανιά”

Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση μικρών και μεγάλων θεατών συνεχίζονται οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί και φέτος στις κοινότητες του ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, για το επόμενο διάστημα συνεχίζεται ως εξής:

12/8/2025 Χρυσαυγή, Πλατεία ώρα 21:00

Παράσταση Καραγκιόζη με τον Νίκο Μπλαζάκη

16/8/2025

• Αύλειος Χώρος Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά στον Ταυρωνίτη, ώρα 21:00

Συναυλία με έντεχνα τραγούδια με τον Μάνο Παπαδάκη

• Πρώην Δημοτικό Σχολείο στον Κυπάρισσο, ώρα 21:00

Μουσική βραδιά με ροκ τραγούδια με το συγκρότημα του Μάνου Τρυπιά

17/8/2025 Κοντομαρί, Πλατεία, ώρα 21:00

Μικρή θεατρική παράσταση για μεγάλους “Καφενείον ο Σταθμός” . Τραγούδια ρεμπέτικου ρεπερτορίου και ιστορίες “της πιάτσας”.

18/8/2025 Δρακόνα Πλατεία ώρα 21:00

Η παράσταση “Η ιστορία της γιαγιάς”, μια αληθινή ιστορία για ένα μωρό που γεννήθηκε όταν η οικογένεια της έφυγε από τη Σμύρνη και πως μεγάλωσε εκείνα τα δύσκολα χρόνια.

Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι 2025 ,Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» και «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός», διοργανώνεται από τον Δήμο Πλατανιά και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και υλοποιείται με τη συνεργασία των Τοπικών Συμβουλίων και των Πολιτιστικών Συλλόγων.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το σύνολο των εκδηλώσεων του Δήμου Πλατανιά μέσω της ιστοσελίδας:

https://explorechania.gr/events/platanias