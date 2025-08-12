ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Σύλληψη ατόμου με κάνναβη συσκευή αεροστεγούς σφράγισης και ζυγαριά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι
Κατασχέθηκαν -213- γραμμάρια κάνναβης, συσκευή αεροστεγούς σφράγισης και ζυγαριά

Συνελήφθη χθες (11.08.2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από πληροφορίες, αστυνομικοί των ανωτέρω υπηρεσιών εντόπισαν χθες (11.08.2025) το μεσημέρι 18χρονο ημεδαπό κατά το χρόνο που εξέρχονταν ημιτελούς οικοδομής και σε έλεγχο που του έκαναν, βρήκαν και κατέσχεσαν μικροποσότητα κάνναβης.

Ακολούθησε έρευνα στην οικοδομή , η οποία χρησιμοποιούνταν ως χώρος απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα) , κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :
• -213,7- γραμμάρια κάνναβης
• Ηλεκτρονική ζυγαριά
• Συσκευή αεροστεγούς σφραγίσματος

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
