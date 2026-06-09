Δήμος Πλατανιά:«Με επιτυχία διεξήχθη το 13ο Ανοικτό Σκακιστικό Πρωτάθλημα , στο Πολύκεντρο Βουκολιών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 13ο Ανοικτό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Δήμου Πλατανιά στο Πολύκεντρο Βουκολιών, με τη συμμετοχή 80 μαθητων σκακιστών αλλα και ενηλικων. Μαθητές από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πλατανιά κατέκλυσαν τον χώρο των αγώνων,

συμμετέχοντας στη διοργάνωση που υλοποιεί ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με τη Σκακιστική Ακαδημία Χανίων – ΣΑΜΑΡΙΑ, τον ΑΠΟ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» – ΣΑΜΑΡΙΑ, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Χανίων.

Το πρωτάθλημα αποτελεί το επιστέγασμα ενός πρωτοποριακού προγράμματος εκμάθησης σκακιού, το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Πλατανιά επί 13 συνεχή χρόνια σε όλες τις Δημοτικές του Ενότητες. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, εκατοντάδες παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με το σκάκι, καλλιεργώντας τη στρατηγική σκέψη, τη συγκέντρωση και τη δημιουργικότητά τους.

Στον χαιρετισμό του κατά την τελετή λήξης, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης τόνισε “… στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τα παιδιά σε επαφή με ένα πνευματικό άθλημα που καλλιεργεί τη σκέψη, ενισχύει την προσωπικότητά τους και τα απομακρύνει από τις αρνητικές επιρροές που συχνά συνδέονται με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων…”

Σημαντική υπήρξε και φέτος η συμβολή της Αντιδημάρχου Πλατανιά κας Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσούλας, η οποία συντονίζει διαχρονικά τόσο το πρόγραμμα εκμάθησης Σκακιού όσο και τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

Ο Πρόεδρος της Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων – ΣΑΜΑΡΙΑ κ. Γιώργος Βολάνης και η Πρόεδρος του ΑΠΟ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» – ΣΑΜΑΡΙΑ κα Κασσιανή Τζαγκαράκη ευχαρίστησαν θερμά τον Δήμαρχο Πλατανιά και την κα Αντιδήμαρχο για την άριστη και πολυετή συνεργασία, καθώς και για τη σταθερή στήριξή τους στη διάδοση του Σκακιού στην τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν επίσης στην ΕΤΑΝΑΠ – ΣΑΜΑΡΙΑ, η οποία για ακόμη μία χρονιά στήριξε τη διοργάνωση, προσφέροντας δροσερά νερά σε όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και στον Δήμο Πλατανιά για τα κεράσματα που προσφέρθηκαν στους αθλητές και τους συνοδούς τους.

Αγωνιστικά, οι αγώνες διεξήχθησαν σε έξι ομίλους, ανάλογα με την ηλικία και το αγωνιστικό επίπεδο των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, λειτούργησαν δύο όμιλοι μαθητών του Δήμου Πλατανιά, δύο όμιλοι αθλητών συλλόγων, ένας όμιλος για μαθητές προσχολικής ηλικίας και Α΄ Δημοτικού, καθώς και ένας όμιλος ενηλίκων, στον οποίο συμμετείχαν και αρκετοί γονείς, αναδεικνύοντας τη διαχρονική απήχηση του Σκακιού σε όλες τις ηλικίες.

Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία:

Όμιλος Δήμου Πλατανιά (Γυμνάσια – Λύκεια)

1ος Στέφανος Τζίτζικας,

2ος Τάσος Καλατζάκης,

3οι Λευτέρης Στεφανουδάκης, Φίλιππος Φαμέλης και Λευτέρης Σμυρλάκης.

Κατηγορία Δημοτικών

1ος Αμαλάιντο Ντεντάι,

2οι Γιάννης Ηλιάκης, Μάξιμος Διακογιάννης και Δημήτρης Σμυρλάκης.

1η Ναυσικά Σμυρλάκη,

2η Αικατερίνη Μακαρώνα,

3η Γιάννα Μάρκου.

Κατηγορία έως Β΄ Δημοτικού

1ος Ανδρέας Φυνδριλάκης,

2ος Μύρων Ντουντουλάκης,

3ος Αντώνης Νικολαΐδης,

1η Ευαγγελία Μπεκιάρη.

1ος Όμιλος Δυναμικότητας

1ος Μαθιός Φραϊδάκης,

2ος Βασίλης Βολάνης,

3οι Γιώργος Φραγκάκης, Μιχάλης Λαμπουσάκης και Νικόλας Μπούχλης,

1η Έλενα Ψαριανού,

2η Όλγα Βολάνη,

3η Ραφαέλα Κουβεδάκη.

2ος Όμιλος Δυναμικότητα

1ος Άρης Καλαμπαλίκης,

2ος Απόλλων Φλουρής,

3ος Γιάννης Φραντζεσκάκης.

Στην 3η θέση ισοβάθμησαν επίσης οι Γιώργος Φωτεινάκης, Άλεξ Καράι και Βασίλης Καστρινάκης,

1η Άσπα Μπουρμπάκη,

2η Μαρία Αγοραστάκη,

3η Άρτεμις Φλουρή.

3ος Όμιλος (Νήπια και Α΄ Δημοτικού)

1ος Ραφαήλ Δημητρίου,

2ος Χαρίτων Δημητριάδης,

3οι Γιάννης Κυριακούλης και Γιάννης Κατσουλάκης,

1η Ανατολή Καλαϊτζάκη,

2η Λυδία Παπαδοπούλου.

Όμιλος Ενηλίκων

1ος Γιάννης Σπανουδάκης,

2ος Αλέξανδρος Στρατουδάκης,

3οι Μανόλης Τριποδάκης και Σήφης Βλατάκης.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στους αθλητές που διακρίθηκαν. Ξεχωριστά συγχαρητήρια αξίζουν στα παιδιά που συμμετείχαν για πρώτη φορά σε σκακιστικούς αγώνες, αποδεικνύοντας ότι το σκάκι συνεχίζει

να προσελκύει νέους φίλους και να εμπνέει τη νέα γενιά. Ευχή όλων είναι η εμπειρία αυτή να αποτελέσει την αφετηρία για ακόμη περισσότερες σκακιστικές αναζητήσεις και δημιουργικές διαδρομές στο μέλλον.