Αναζήτηση
Πολιτικά Κρήτης

Δήμος Ρεθύμνης:Από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, η χορήγηση σημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης στους δικαιούχους,

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ξεκινά η χορήγηση του ειδικού σήματος για το έτος 2026 στους δικαιούχους δημότες, οι οποίοι διαμένουν εντός της ελεγχόμενης ζώνης στάθμευσης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους δικαιούχους συμπολίτες ότι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της, στο κτίριο ‘Δελφίνι’ (είσοδος Μαρίνας) από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, από τις 9 το πρωϊ έως τις 12:00 το μεσημέρι, κατά τις εργάσιμες ημέρες.
Για να λάβουν το σήμα θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Παλαιοί δικαιούχοι σήματος

1. Το Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2024)
2. Άδεια κυκλοφορίας ΙΧ (αν έχουν αλλάξει όχημα)
3. Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος.
4. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη .

Β. Νέοι δικαιούχοι σήματος

1. Το Ε1 των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (2023-2024)
2. Άδεια κυκλοφορίας ΙΧ
3. Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος .
4. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη .
5. Αίτηση την οποία θα συμπληρώσουν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ρ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να επικοινωνούν είτε τηλεφωνικά στο 28310 40002 είτε αποστέλλοντας μέηλ στην ηλεκτρονική δ/νση: dimosty@rethymno.gr.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Super League: Έξι ομάδες, έξι βαθμοί και...

0
Μπορεί το ενδιαφέρον στη Super League να μονοπωλείται κυρίως...

Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος απέναντι στον Άγιαξ...

0
"Ο Θρύλος έρχεται για να αποδείξει γιατί αποτελεί legenda....

Super League: Έξι ομάδες, έξι βαθμοί και...

0
Μπορεί το ενδιαφέρον στη Super League να μονοπωλείται κυρίως...

Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος απέναντι στον Άγιαξ...

0
"Ο Θρύλος έρχεται για να αποδείξει γιατί αποτελεί legenda....
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-header-ad
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Super League: Έξι ομάδες, έξι βαθμοί και μια σκληρή μάχη για την παραμονή
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη:Αυτοί είναι οι νέοι Μητροπολίτες σε Χανιά και Σπήλι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ομόφωνα στην Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου ο Τίτος Ταμπακάκης...

Ηράκλειο:Συμμετοχή του Δήμου Γόρτυνας στο «14ο Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
• Ως τις 6/2/2026 οι δηλώσεις συμμετοχής παραγωγών και επιχειρηματιών Το...

Ισχυρό ενδιαφέρον της Ισπανικής αγοράς για την Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού FITUR...

Αυτοί είναι οι νέοι Μητροπολίτες σε Χανιά και Σπήλι Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τέλος σε μια πολύμηνη περιπέτεια για την Εκκλησία της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST