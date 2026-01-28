Δήμος Ρεθύμνης:Από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, η χορήγηση σημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης στους δικαιούχους,

Ξεκινά η χορήγηση του ειδικού σήματος για το έτος 2026 στους δικαιούχους δημότες, οι οποίοι διαμένουν εντός της ελεγχόμενης ζώνης στάθμευσης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους δικαιούχους συμπολίτες ότι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της, στο κτίριο ‘Δελφίνι’ (είσοδος Μαρίνας) από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, από τις 9 το πρωϊ έως τις 12:00 το μεσημέρι, κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Για να λάβουν το σήμα θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Παλαιοί δικαιούχοι σήματος

1. Το Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2024)

2. Άδεια κυκλοφορίας ΙΧ (αν έχουν αλλάξει όχημα)

3. Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος.

4. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη .

Β. Νέοι δικαιούχοι σήματος

1. Το Ε1 των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (2023-2024)

2. Άδεια κυκλοφορίας ΙΧ

3. Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος .

4. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη .

5. Αίτηση την οποία θα συμπληρώσουν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ρ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να επικοινωνούν είτε τηλεφωνικά στο 28310 40002 είτε αποστέλλοντας μέηλ στην ηλεκτρονική δ/νση: dimosty@rethymno.gr.