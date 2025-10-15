Δήμος Ρεθύμνης:Το πρώτο μάθημα ζούμπα ανέβασε το κέφι στον Κήπο

Η ευεξία, η χαλάρωση, η διασκέδαση και η αγάπη για τη ζωή είχαν την τιμητική τους την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου στον Δημοτικό Κήπο όπου ο Δήμος Ρεθύμνης και το Τμήμα Αθλητισμού διοργάνωσαν το πρώτο δωρεάν μάθημα ζούμπα, υπό την καθοδήγηση της πιστοποιημένης εκπαιδεύτριας Αιμιλίας Σγούρου και με πολυάριθμη συμμετοχή και ενθουσιώδη ανταπόκριση εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας

Η ζούμπα λανσαρίστηκε πριν από 25 χρόνια και δεν αποτελεί είδος χορού, όπως νομίζουν πολλοί, αλλά ένα πρόγραμμα ολιστικής και συνάμα διασκεδαστικής γυμναστικής που ασκεί όλο το σώμα και συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αντοχής του μυϊκού συντονισμού, της ευλυγισίας και του κυκλοφορικού συστήματος, ενδυναμώνοντας την καρδιά και τους πνεύμονες.

Τα μαθήματα ζούμπα που πραγματοποιούνται εκ περιτροπής με αυτά της γιόγκα κάθε Κυριακή από τις 11:00 έως τις 12:00 στον Δημοτικό Κήπο συμπεριλαμβάνονται στο

πλαίσιο των διευρυμένων δράσεων των προγραμμάτων «Άθληση για όλες και για όλους», τα οποία αποσκοπούν στην προστασία και στη βελτίωση της υγείας, στην προαγωγή της ευεξίας και στην ενίσχυση της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής ισορροπίας τους.

Το πρώτο μάθημα ζούμπα στο οποίο συμμετείχαν γυναίκες και άνδρες, συνέπεσε τοπικά και χρονικά με τις δράσεις εθελοντικής δενδροφύτευσης και καθαρισμού του χώρου από πευκοβελόνες τις οποίες διοργάνωσε στον Δημοτικό Κήπο το Τμήμα Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης, με αποτέλεσμα ο «πνεύμονας» της πόλης να πλημμυρίσει από ευχάριστη διάθεση, χαμόγελα και κέφι.

Την ερχόμενη Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 12:00 θα πραγματοποιηθεί στον Δημοτικό Κήπο το δεύτερο μάθημα γιόγκα, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή Νίκου Παπανικολάου.