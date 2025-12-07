Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δημιούργησε νέες προοπτικές για διεθνείς συνεργασίες, ανταλλαγές ιδεών και πρακτικών.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διεθνές πρόγραμμα «Βιώσιμες Βιβλιοθήκες» του Goethe-Institut στη Βαρσοβία.
Η συμμετοχή και εκπροσώπηση χαρακτηρίστηκε ως ουσιαστική με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων να εκπροσωπήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας από την ψυχοπαιδαγωγό – διαχειρίστρια περιβαλλοντικών έργων, Δομνίκη Βαγιάτη, και τη Βιβλιοθηκονόμο, υπεύθυνη της Παιδικής Βιβλιοθήκης Σούδας, Αρχόντισσα Χουδαλάκη.
Η συμμετοχή έγινε στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος φιλοξενίας «Βιώσιμες Βιβλιοθήκες» του Goethe-Institut και του δικτύου «Περιφέρεια Ευρώπη Ι». Την ελληνική αποστολή συντόνισε η Διευθύντρια Τομέα Πληροφόρησης & Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου, Νικολέττα Σταθοπούλου.
Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι δέκα βιβλιοθηκών από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Αρμενία, Ουκρανία, Πολωνία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Σλοβακία, Ρουμανία), ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς η αντιπροσωπεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης συμμετείχε ενεργά σε κύκλους συζήτησης, σε ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς και σε παρουσιάσεις έργων και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναδείχθηκε με σαφήνεια ο ρόλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων ως θεσμού, που προάγει τη βιωσιμότητα, τη συνεργασία, την κοινωνική συμμετοχή και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων οι δράσεις, που αναπτύχθηκαν στον χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης Σούδας με τη συμμετοχή μαθητών – τριών της Δ΄ Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας, γονέων, εκπαιδευτικών και φίλων της Βιβλιοθήκης, όπως ο πρότυπος λαχανόκηπος στην αυλή της Βιβλιοθήκης και η έκθεση με τα καλλιτεχνικά έργα των παιδιών, με θέμα τη βιωσιμότητα. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δημιούργησε νέες προοπτικές για διεθνείς συνεργασίες, ανταλλαγές ιδεών και πρακτικών, ενισχύοντας τον ρόλο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων ως ζωντανού πυρήνα πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής αλλαγής.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων επελέγη ως η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στο διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας, το οποίο συγκέντρωσε Βιβλιοθήκες βάσει της προσήλωσής τους στη βιωσιμότητα και την καινοτομία.
ΑΠΕ-ΜΠΕ