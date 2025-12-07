Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 18:00 συνεδριάζει στη Λότζια το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για την εγγραφή νέων Κ.Α. για την χρηματοδοτούμενη πράξη «Ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης του Γαστρονομικού Πλούτου του Ηρακλείου» – Ανάκληση της με αριθμό 831/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (απόφαση 1059/2025 σε ορθή επανάληψη Δημοτικής Επιτροπής).

2. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2025, με την δημιουργία νέου Κ.Α. 90-7326.007 για την ένταξη του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις Δικτύων στο πλαίσιο του Έργου «Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις – Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» (απόφαση 1060/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

3. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου – Εξόδου, για έκδοση Άδειας Λειτουργίας σε παντοπωλείο, επί της οδού Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, εκτός Σχεδίου Πόλης, εντός Εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ιδιοκτησίας Κ. Τσαγκαράκης & ΣΙΑ Ε.Ε. (απόφαση 1061/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

4. Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου πέριξ του δημοτικού κοιμητηρίου «Άγιος Κωνσταντίνος» στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ 1459, Χ484 και επέκταση της οδού Βερμίου (ως 1ο Στάδιο μελέτης «Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής κοιμητηρίου Αγ. Κωνσταντίνος & 16ου Δημοτικού Σχολείου – Οδοί Πλούτωνος, Πάροδος Πλούτωνος και Βερμίου»)» – (απόφαση 1062/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 Οδοποιίας της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και του τμήματος Μουσικής Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς (απόφαση 1088/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 για την εγγραφή νέων Κ.Α. για δυο χρηματοδοτούμενες πράξεις σύμφωνα με αποφάσεις της Περιφέρειας Κρήτης (απόφαση 1089/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των Τμημάτων Πολεοδομικών Μελετών, Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης, Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Ταμείου (απόφαση 1090/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 σύμφωνα με το αίτημα του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών (απόφαση 1091/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου – Β΄ Φάση» (απόφαση 1092/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

10. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Επαγγελματικού Εργαστηρίου χαμηλής όχλησης Τυποποίησης Ελαιολάδου και Ελαιοκάρπου και επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών (εκτός από πατάτες) φρούτων κα, καρπών με κέλυφος και άλλων βρώσιμων μερών φυτών, παρασκευασμένων ή συντηρημένων με ξίδι» επί Δημοτικής Οδού Μικράς Ασίας αρ. 11 στην περιοχή της Φοινικιάς (απόφαση 1093/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

11. Έγκριση απονομής βραβείου «Ν. Καζαντζάκης» και ορισμός επιτροπής απονομής έτους 2025 που αφορά στον τέταρτο θεματικό κύκλο «Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

12. Λήψη Απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου στην Επιτροπή για την έγκριση δραστηριοποίησης επιχειρήσεων Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 1929 Β’/2018).

13. Χορήγηση 1ης παράτασης για το Υποέργο 1 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΜΑΚΑΣΙ».

14. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ενιαίο Δίκτυο Πεζοδρόμων – Ανάπλαση Οδού Δελημάρκου ΠΕ-1».

15. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου».

16. Έγκριση σχεδίων για υλοποίηση υπερυψωμένης διάβασης πεζών στη συμβολή των οδών Ερωφίλης και Ζαχαριουδάκη, και κατασκευή νέων πεζοδρομίων στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Υπερυψωμένων Διαβάσεων Πεζών».

17. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της μικτής δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Περιφράξεις κοινόχρηστων χώρων προς αποφυγή δημιουργίας ανεξέλεγκτων χωματερών στην Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού» (ΑΔΑΜ: 25AWRD017621235 2025-09-26).

18. Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Κοινωνικού Κομμωτηρίου.

19. Έγκριση τροποποίησης του ωραρίου λειτουργίας του ΚΔΑΠ Γοργολαϊνη του Δ. Ηρακλείου και αντίστοιχη τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΔΑΠ του Δ. Ηρακλείου.

20. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Δ’ Δόση 2025).

21. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2026 – 2027.

22. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, ημερησίων και εσπερινών) αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2026 – 2027.

23. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2026 – 2027.

24. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθ. 269/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθ. 2370/05-09-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

25. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 270/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε συμβολές των οδών με την οδό Νικ. Πετρίδη στην περιοχή Μεσαμπελιές του Δήμου Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθμ. 2.369/05-9-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

26. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 272/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Μασταμπάς του Δήμου Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθμ. 2.367/02-9-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

27. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 273/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ σχολικού συγκροτήματος 6ου Νηπιαγωγείου & 48ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Κατσαμπάς – Πόρος Δήμου Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθμ. 2.366/01-9-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

28. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 274/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Λευκωσίας μπροστά από τα 30ο και 45ο Νηπιαγωγεία στην περιοχή Δειλινά Δήμου Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθμ. 2365/01-9-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

29. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 275/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ευστρατίου Φωτάκη στην περιοχή Μεσαμπελιές του Δήμου Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθμ. 2.364/01-9-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

30. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 277/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ευμαθίου στην περιοχή Μεσαμπελιές του Δήμου Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθμ. 2.358/01-9-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

31. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 395/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή δυτικά της Χρ. Ξυλούρη (Δειλινά) εντός της πόλης του Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθμ. 3.269/27-10-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

32. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 397/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Αγίων Πάντων στον οικισμό Καλλιθέας Δήμου Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθμ. 3.268/27-10-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

33. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 398/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Ρίθυμνας και Χαλκίδας στην περιοχή Μεσαμπελιές Δήμου Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθμ. 3.270/27-10-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

34. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 447/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Ευαρέστου και Παναγίας Μαλεβή για την υλοποίηση των έργων «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου- 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία – τηλεέλεγχος)» και «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου όπως προκύπτει από την αριθμ. 3.770/10-11-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.