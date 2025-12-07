Βορίζια: Σαράντα ημέρες από το μακελειό – Σήμερα τα μνημόσυνα της Ευαγγελιάς Φραγκιαδάκη και του Φ. Καργάκη

Ο στόχος των αρχών παραμένει η ανεύρεση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου

Σαράντα μέρες συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, μέλη των δύο αντίπαλων οικογενειών του χωριού, που έπεσαν νεκροί στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων στο Ηράκλειο.

Συγγενείς και φίλοι τελέσουν σε διαφορετικές εκκλησίες τέλεσαν τα σαρανταήμερα μνημόσυνα.

Ο 39χρονος εκτελέστηκε με πολλαπλές σφαίρες από διαφορετικά όπλα, όπως και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Όπλα που ακόμα και σήμερα οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. παρά τους εξονυχιστικούς ελέγχους στην περιοχή και σε άλλες περιοχές της Κρήτης δεν τα έχουν βρει.

Ο στόχος των αρχών είναι η ανεύρεση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου. Παρά τους αυξημένους ελέγχους στα βουνά, η ανεύρεση των όπλων μοιάζει σαν «να ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα», όπως δήλωσε αρμόδιος αξιωματικός της αστυνομίας.

Αν και οι έλεγχοι είναι πλέον πιο στοχευμένοι και βασίζονται σε συγκεκριμένες πληροφορίες, η έρευνα συνεχίζεται σε σπίτια εντός και εκτός του χωριού, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι έχουν ελεγχθεί πάνω από 30 οικίες. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, οι έλεγχοι δεν πρόκειται να σταματήσουν σύντομα, καθώς ο εντοπισμός των όπλων είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και προσεκτικό σχεδιασμό.

Η προσπάθεια των αστυνομικών αρχών να εξασφαλίσουν την ηρεμία στην περιοχή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την ελπίδα ότι η ένταση που διαφαίνεται θα υποχωρήσει σταδιακά.

Εννέα συλλήψεις – Επτά προφυλακίστηκαν

Εννέα είναι συνολικά τα μέλη των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν από τις αρχές, φερόμενοι ως «πρωταγωνιστές» του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια.

Πρόκειται για έξι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, τα μεν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 39χρονου, τα δε μέλη της οικογένειας Καργάκη για ανθρωποκτονία σε βάρος της 57χρονης Ευαγγελίας ενώ και οι εννέα κατηγορούνται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι επτά κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πρόκειται για τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, τον 30χρονο ξάδερφό τους, τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο ξάδερφό του