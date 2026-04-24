Διπρόσωπος ο καιρός: «Άνοιξη» στα βόρεια, ομπρέλες στην Κρήτη

Αναλυτική πρόγνωση για την Παρασκευή 24 Απριλίου

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η πρόγνωση καιρού για την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 δείχνει μεταβλητό σκηνικό, με βροχές και καταιγίδες σε τμήματα της νότιας χώρας και άνοδο της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Στην Κρήτη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στη δυτική Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο έως τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, αγγίζοντας τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 20 βαθμούς, με τη δυτική Μακεδονία έως και 5 βαθμούς χαμηλότερα.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, με τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-5 μποφόρ, θερμοκρασία 7 έως 21 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία 13 έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3-6 μποφόρ και θερμοκρασία 14 έως 21 βαθμούς.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 10 έως 20 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, εξασθενούν μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία 9 έως 19 βαθμούς.

Επόμενες ημέρες

Σάββατο 25 Απριλίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και νότια Πελοπόννησο, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 3-6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Κυριακή 26 Απριλίου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που θα εξασθενήσουν το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-7 μποφόρ, με άνοδο της θερμοκρασίας.

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες βροχές στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι μεταβλητοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Τρίτη 28 Απριλίου 2026: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.