Δράση συλλογής ρούχων και υπόδησης στο Ρέθυμνο

ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ.
Ο Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ, σε συνεργασία με το Save Our Planet International (S.O.P.I.), ανακοινώνει την έναρξη μίας διαρκούς δράσης συλλογής ρουχισμού και υπόδησης, στο πλαίσιο του κοινωνικού και εκπαιδευτικού προγράμματος AthlitAct.
Η δράση ξεκινά στις 10 Ιανουαρίου 2026 και έχει ως τελικό αποδέκτη το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καλύπτοντας ανάγκες περισσότερων από 150 οικογενειών, καθώς και προσφύγων και μεταναστών. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένων κουτιών στα κλειστά γήπεδα “Μελίνα Μερκούρη” και Περιβολίων και στα γραφεία του συλλόγου (όπισθεν δικαστηρίων, τις ώρες/μέρες λειτουργίας αυτών).
Υπάρχει ανάγκη για καθαρά και σε καλή κατάσταση ανδρικά:
παντελόνια φόρμας και βερμούδες
φούτερ και μπλούζες (μακρυμάνικες & κοντομάνικες)
μπουφάν/ζακέτες
κάλτσες/εσώρουχα
αθλητικά και καθημερινά παπούτσια
σαγιονάρες
Η δράση έχει διαρκή χαρακτήρα, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ειδών και την ενίσχυση της αλληλεγγύης μέσα από τον αθλητισμό. Πραγματοποιείται μετά από ανοιχτό κάλεσμα του ΠΤ Ρεθύμνου του Ερυθρού Σταυρού σε όλη την αθλητική κοινότητα. Με χαρά ο ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ απάντησε, με την βοήθεια οργάνωσης του S.O.P.I.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα AthlitAct και τη συγκεκριμένη δράση παρακάτω:
https://saveourplanetinter.wixsite.com/save-our-planet-intl/athitact
ΠΗΓΗ: ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ