Εκκλησία Κρήτης: Στην τελική ευθεία για την εκλογή των νέων Μητροπολιτών

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να πληρωθούν οι θέσεις στις χηρεύουσες Μητροπόλεις Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων και Κυδωνίας και Αποκορώνου – Το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου που «ανοίγει» τον δρόμο.
Οριστικά σε νέα φάση εισέρχεται η Εκκλησία της Κρήτης, καθώς μετά την αποδοχή της παραίτησης του Μητροπολίτη πρώην Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου από την Οικουμενικό Πατριαρχείο, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την εκλογή νέων Μητροπολιτών στις δύο χηρεύουσες Μητροπόλεις του νησιού.
Η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026 και κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης.
Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την αρχή του τέλους μιας παρατεταμένης κρίσης, η οποία όχι μόνο τραυμάτισε το εσωτερικό της Εκκλησίας της Κρήτης, αλλά προκάλεσε και σοβαρή δοκιμασία στις σχέσεις της με το Φανάρι.
Η κρίση αυτή είχε την αφετηρία της τον περασμένο χρόνο, μετά τον θάνατο του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κυρού Δαμασκηνού. Η χηρεία της ιστορικής αυτής Μητρόπολης και οι χειρισμοί που ακολούθησαν οδήγησαν σε έντονη πόλωση, με ομάδες πιστών να παρεμβαίνουν δημόσια υπέρ συγκεκριμένων προσώπων, δημιουργώντας κλίμα πρωτοφανούς έντασης. Τα ονόματα των τότε υποψηφίων, Αμφιλόχιου και Μελχισεδέκ, αποτέλεσαν σημείο αντιπαράθεσης, ωστόσο μετά την κορύφωση της κρίσης δεν συζητούνται πλέον ούτε επισήμως ούτε παρασκηνιακά.
Το ανακοινωθέν
Το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αναλυτικά αναφέρει:
«Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Πέμπτην, 8ην Ἰανουαρίου 2026, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.
Ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδρίας ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ, ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἑόρτιοι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό νέον ἔτος.
Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην, κατόπιν αἰτημάτων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα καί Γαλλίας κ. Δημητρίου, προτάσει δέ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξελέγησαν…
Ἐπιπροσθέτως, τό Ἱερόν Σῶμα ἐνέκρινε τήν ἀπό 29ης Δεκεμβρίου 2025 εἰς τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας ὑποβληθεῖσαν παραίτησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρῴην Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου…».
Οι επόμενες κινήσεις
Με την αποδοχή της παραίτησης του κ. Ειρηναίου, η Εκκλησία της Κρήτης αναμένεται τις επόμενες μέρες να κηρύξει επίσημα τη χηρεία της Μητρόπολης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.
Στη συνέχεια θα κινηθεί η προβλεπόμενη από τον Καταστατικό Χάρτη διαδικασία, που περιλαμβάνει τον ορισμό τοποτηρητή, ρόλος που, σύμφωνα με τον νόμο, ανατίθεται σε Μητροπολίτη όμορης Μητρόπολης, ο οποίος ορίστηκε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης κ. Πρόδρομος και ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά του. Μετά από την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Καθοριστικής σημασίας είναι και η αποστολή δύο Ιεραρχών από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, προκειμένου να συμπληρωθεί το εννεαμελές σώμα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, που θα προχωρήσει στην εκλογή των νέων Μητροπολιτών για τα Χανιά και το Σπήλι.
Άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος που μεθοδεύτηκε η «χηρεία» της δεύτερης Μητρόπολης, αυτής της Λάμπης και Σφακίων. Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, στόχος είναι οι διαδικασίες να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις, ώστε η κρίσιμη Σύνοδος για τη διπλή εκλογή να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιανουαρίου ή το αργότερο στις αρχές Φεβρουαρίου.
Στο ίδιο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου του Φαναρίου πραγματοποιήθηκε και η εκλογή του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ιατρίδη, ως Βοηθού Επισκόπου, υπό τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ελαίας, εξέλιξη που είχε και κρητικό ενδιαφέρον, καθώς στο τριπρόσωπο είχε συμπεριληφθεί ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης κ. Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου.
Αυτοί είναι οι Μητροπολίτες που στέλνει το Πατριαρχείο στην Κρήτη
Τους δύο Ιεράρχες που θα μεταβούν στην Κρήτη για να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκλογής των νέων Μητροπολιτών στις χηρεύουσες έδρες όρισε χθες το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου, πρόκειται για τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, και για τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσένιο.
Κοινό χαρακτηριστικό των δύο Ιεραρχών είναι η στενή τους σχέση με την Κρήτη, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών. Ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κατάγεται από το Λασίθι, ενώ ο Μητροπολίτης Αυστρίας από τη Γέργερη γεγονός που σημαίνει ότι γνωρίζουν πρόσωπα, ισορροπίες και ιδιαιτερότητες της Εκκλησίας της Κρήτης.
Η παρουσία τους στην Κρήτη θα συμπληρώσει το απαιτούμενο εννεαμελές σώμα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η εκλογή των νέων Μητροπολιτών στις Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, σε μια διαδικασία που αναμένεται να σηματοδοτήσει το κλείσιμο μιας μακράς και ταραγμένης περιόδου για την Εκκλησία του νησιού.
