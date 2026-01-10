(ΦΩΤΟ) Στην… κατάψυξη όλη η Ελλάδα – Μεγάλη πτώση θερμοκρασίας από την Κυριακή

Δείτε τους χάρτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Μεγάλη πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία από την Κυριακή 11/01 σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η πτώση θα γίνει αισθητή πρώτα στα βόρεια και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα, και σε πολλές περιοχές θα ξεπεράσει τους 10 °C. Τόσο τη Δευτέρα 12/01 όσο και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και το πρωί των δύο αυτών ημερών αναμένεται παγετός (θερμοκρασίες κάτω των 0 °C ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών.

Στις Εικόνες 1 και 2 φαίνονται οι ψυχρές αέριες μάζες (με γαλάζιες/μπλε αποχρώσεις), σε ύψος 1500 μέτρων περίπου πάνω από το έδαφος*, το πρωί του Σαββάτου 10/01 και της Δευτέρας 12/01.

Εικόνα 1. Οι αέριες μάζες σε ύψος 1500 μέτρων περίπου πάνω από το έδαφος, το πρωί του Σαββάτου 10/01

Εικόνα 2. Οι αέριες μάζες σε ύψος 1500 μέτρων περίπου πάνω από το έδαφος, το πρωί και της Δευτέρας 12/01

Πληροφορίες σε ότι αφορά την κατανομή των χιονοπτώσεων θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων.

* Το ύψος των 1500 μέτρων χρησιμοποιείται για την μελέτη των θερμοκρασιακών μεταβολών στο κατώτερο μέρος της ατμόσφαιρας. Η τελική διαμόρφωση της θερμοκρασίας κοντά στο έδαφος εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως π.χ. η παρουσία/απουσία νεφώσεων και φαινόμενων και ο άνεμος.

