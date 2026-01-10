Ηράκλειο : Νέος αγωγός για τη μεταφορά νερού στην Αγία Πελαγία από τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Στις εργασίες αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης που μεταφέρει νερό από το Φόδελε προς την Αγία Πελαγία και τη Λυγαριά βρέθηκε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Γιάννη Μαρή.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου με ίδιους πόρους της επιχείρησης, με βασικό στόχο τη μείωση των απωλειών νερού και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης των περιοχών της Αγίας Πελαγίας και της Λυγαριάς, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο όπου οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά.

Με συντονισμό από τον Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ Τάσο Λιαδάκη, ολοκληρώνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού επί της Εθνικής Οδού, ο οποίος παρουσίαζε συχνά προβλήματα και διαρροές, προκαλώντας δυσλειτουργίες στο δίκτυο και διακοπές στην υδροδότηση. Ο νέος αγωγός είναι σύγχρονων προδιαγραφών μεγαλύτερου διαμετρήματος και αυξημένης αντοχής συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και στη μείωση των απωλειών νερού.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Μαλεβιζίου και της ΔΕΥΑΜ για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων ειδικά σε μία περίοδο που το πρόβλημα της λειψυδρίας εντείνεται.