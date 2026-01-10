Τα παιδιά μας βλέπουν θέατρο! «Ήταν ένα μικρό κρεβάτι»: Σήμερα και το επόμενο Σάββατο στον Θεατρικό Περίπλου

Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης και της αγάπης που έδειξαν οι μικροί μας φίλοι, η παράσταση «Ήταν ένα μικρό κρεβάτι» ανανεώνει το ραντεβού της για ένα τελευταίο Σαββατοκύριακο. Η παράσταση που αγαπήθηκε φέτος επιστρέφει για δύο τελευταίες παραστάσεις σήμερα, Σάββατο 10 και το επόμενο Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 6 μ.μ. στο θέατρο του Θεατρικού Περίπλου.

Σε κείμενο και σκηνοθεσία του Θωμά Καντιφέ, πρόκειται για ένα έργο – σύμμαχος για τον ύπνο των παιδιών! Πέρα από τη χαρά του θεάτρου, η παράσταση αγγίζει με ευαισθησία ένα θέμα που απασχολεί κάθε γονιό: τη διαδικασία του ύπνου. Μέσα από την πλοκή και τα μηνύματα του έργου, τα παιδιά εξοικειώνονται με τη νύχτα, αποβάλλουν τους φόβους τους και ενθαρρύνονται να κατακτήσουν την προσωπική τους ανεξαρτησία.

Και όλα αυτά μέσα από τη Φαντασία και τη μαγεία του θεάτρου, για βράδια ήρεμα και όνειρα γλυκά παρέα με τον μικρό Αντρέα και τον θείο Ονειρούλη!

Δίνονται παραστάσεις και για σχολεία, κατόπιν συνεννόησης, κρατήσεις: 6945 458 516

2 Extra παραστάσεις

«Ήταν ένα μικρό κρεβάτι»

Σήμερα, ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου και

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 Ιανουαρίου

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 6945 458 516 – Ώρα έναρξης: 6 μ.μ. – Είσοδος: 12€

Στο θέατρο του Θεατρικού Περίπλου, Φρυγανάκη 46 (σκηνή Τιτίκα Νικηφοράκη), Μασταμπάς – Ρέθυμνο

[Για παιδιά 3 – 9 χρονών]

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Αυτά τα Χριστούγεννα… Ο μικρός Αντρέας συναντά τον θείο Ονειρούλη και μαζί ταξιδεύουν γελώντας, τραγουδώντας, παίζοντας, από εδώ μέχρι… το φεγγάρι! Μετρώντας αρνάκια, θα χαιρετίσουν τα 7 γυαλιστερά αστέρια, θα συναντήσουν τη μάγισσα με το σκοτεινό καζάνι και τον παραπονιάρη γατούλη της και θα ζήσουν πολλές περιπέτειες ανακατεύοντας γράμματα και χρώματα, μαζί με ένα χιονάνθρωπο και ένα λευκό λαγό, ψάχνοντας να βρουν το θησαυρό του Ωκεανού…

Θα τα καταφέρουν…; Ελάτε να τους βοηθήσουμε, όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, σε μια πραγματικά ονειρική παράσταση!!!

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Σκηνικά: Θωμάς Καντιφές

Ήχος – Φωτισμοί: Μάριος Μαραγκουδάκης

Παίζουν: Θωμάς Καντιφές, Ανδρέας Διαμαντάκης