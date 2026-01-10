Βιάννος: Θρήνος για τον 27χρονο Στέλιο – Το τελευταίο κυνήγι με τον πατέρα και τον αδελφό του

Βαρύ το πένθος στη Βιάννο

Τη στερνή βόλτα για το αγαπημένο του σπορ, το κυνήγι, έκανε το πρωινό του Σαββάτου ο 27χρονος Στέλιος Τσικνάκης από την Άνω Βιάννο. Δυστυχώς ενώ κυνηγούσε με τον πατέρα και τον αδερφό του στην ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί του Δήμου Βιάννου, γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα βάθους 80-100 μέτρων στην περιοχή «Πετριθιά».

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή εθελοντών που συμμετείχαν στην προσπάθεια. Ο γιατρός που ήταν εκεί, απλά διαπίστωσε τον θάνατο του άτυχου παλικαριού. Αυτή την ώρα η σορός του 27χρονου μεταφέρεται στο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

Το δυσάρεστο νέο μεταδόθηκε σαν αστραπή σε ολόκληρη την κοινωνία η οποία δεν μπορεί πιστέψει πώς ένας νέος άνθρωπος “έφυγε” τόσο άδικα…https://www.viannitika.gr/