ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Βιάννος: Θρήνος για τον 27χρονο Στέλιο – Το τελευταίο κυνήγι με τον πατέρα και τον αδελφό του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Βαρύ το πένθος στη Βιάννο

Τη στερνή βόλτα για το αγαπημένο του σπορ, το κυνήγι, έκανε το πρωινό του Σαββάτου ο 27χρονος Στέλιος Τσικνάκης από την Άνω Βιάννο. Δυστυχώς ενώ κυνηγούσε με τον πατέρα και τον αδερφό του στην ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί του Δήμου Βιάννου, γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα βάθους 80-100 μέτρων στην περιοχή «Πετριθιά».

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή εθελοντών που συμμετείχαν στην προσπάθεια. Ο γιατρός που ήταν εκεί, απλά διαπίστωσε τον θάνατο του άτυχου παλικαριού. Αυτή την ώρα η σορός του 27χρονου μεταφέρεται στο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

Το δυσάρεστο νέο μεταδόθηκε σαν αστραπή σε ολόκληρη την κοινωνία η οποία δεν μπορεί πιστέψει πώς ένας νέος άνθρωπος “έφυγε” τόσο άδικα…https://www.viannitika.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο : Νέος αγωγός για τη μεταφορά...

0
Στις εργασίες αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης που μεταφέρει νερό...

Τα παιδιά μας βλέπουν θέατρο! «Ήταν ένα...

0
Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης και της αγάπης που έδειξαν...

Ηράκλειο : Νέος αγωγός για τη μεταφορά...

0
Στις εργασίες αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης που μεταφέρει νερό...

Τα παιδιά μας βλέπουν θέατρο! «Ήταν ένα...

0
Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης και της αγάπης που έδειξαν...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τραγωδία στο Καστρί Βιάννου: Νεκρός ο κυνηγός μετά από πτώση σε χαράδρα
Επόμενο άρθρο
Τα παιδιά μας βλέπουν θέατρο! «Ήταν ένα μικρό κρεβάτι»: Σήμερα και το επόμενο Σάββατο στον Θεατρικό Περίπλου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ακρίβεια – Σούπερ Μάρκετ: Αύξηση των τιμών σε σχέση με πέρυσι – Σε ποια προϊόντα εκτινάχθηκαν

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι αποκαλύπτει έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τις τιμές στα...

Ηράκλειο : Νέος αγωγός για τη μεταφορά νερού στην Αγία Πελαγία από τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στις εργασίες αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης που μεταφέρει νερό...

Τα παιδιά μας βλέπουν θέατρο! «Ήταν ένα μικρό κρεβάτι»: Σήμερα και το επόμενο Σάββατο στον Θεατρικό Περίπλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης και της αγάπης που έδειξαν...

ΝΔ – 10 χρόνια Μητσοτάκης: Η εκλογή, η κυριαρχία και οι σκιές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τις νίκες και τις μεταρρυθμίσεις μέχρι τις κρίσεις,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST