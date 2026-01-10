Τραγωδία στο Καστρί Βιάννου: Νεκρός ο κυνηγός μετά από πτώση σε χαράδρα

Ο άτυχος άνθρωπος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από χαράδρα, μετά από μεγάλη επιχείρηση

“Συναγερμός” σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ένας κυνηγός 30-35 ετών, έπεσε από ύψος περίπου 30 μέτρων στη χαράδρα “Κάγκελο”, ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο Βιάννου, σε δύσβατο κι επικίνδυνο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΜΑΚ, εθελοντές από τις γύρω περιοχές και η Αστυνομία, για τον απεγκλωβισμό του ανθρώπου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας – κάτοικος Άνω Βιάννου – ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποκύψει στα βαρύτατα τραύματα του από την πτώση.

Ο κυνηγός δεν βρισκόταν μόνος στο σημείο απ’ όπου έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, καθώς συνοδευόταν από ακόμη ένα άτομο, το οποίο και ειδοποίησε τις Αρχές.

