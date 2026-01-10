Πρωταγωνιστής των βραχυχρόνιων μισθώσεων το β΄ τρίμηνο του 2025 η Κρήτη

Σχεδόν 2,4 εκατ. διανυκτερεύσεις το διάστημα Απριλίου–Ιουνίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat

Χτυπά “κόκκινο” η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω των τριών “καναλιών” Airbnb, Booking και Expedia, με την Αθήνα, την Κρήτη και τα νησιά του νοτίου Αιγαίου να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων.

Τα στοιχεία προέρχονται από την Eurostat και αφορούν το διάστημα Απριλίου–Ιουνίου 2025. Την παραπάνω περίοδο καταγράφηκαν 3,012 εκατ. διανυκτερεύσεις στην Αττική, 2,388 εκατ. διανυκτερεύσεις στην Κρήτη, 2,388 εκατ. στο νότιο Αιγαίο, 2,222 εκατ. στα νησιά του Ιονίου, 1,482 εκατ. στην Κεντρική Μακεδονία και 557 χιλιάδες στην Πελοπόννησο.

Στην Ελλάδα συνολικά καταγράφηκαν 13,411 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στο δεύτερο τρίμηνο, με την άνοδο σε σχέση με το 2024 να ανέρχεται στο 17,8%.

Άνοδος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην ΕΕ

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου οι επισκέπτες πραγματοποίησαν 398,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που είχαν κρατηθεί μέσω των τριών πλατφορμών.

Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 8,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 και κατά 28,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2023, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάκαμψη του κλάδου, όπως τονίζεται.

Η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος σημειώθηκε τον Ιούλιο, με αύξηση 10% σε ετήσια βάση, ενώ τόσο ο Αύγουστος όσο και ο Σεπτέμβριος κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8%.

Η Ανδαλουσία στην κορυφή των προτιμήσεων

Η Ανδαλουσία αναδείχθηκε ως ο δημοφιλέστερος προορισμός για βραχυχρόνια μίσθωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με 13,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Ακολούθησαν η παράκτια περιοχή Jadranska Hrvatska στην Κροατία, με 9,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, και η περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς στη Γαλλία, με 9,0 εκατομμύρια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 20 πιο δημοφιλείς τουριστικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνονται σε μόλις πέντε χώρες: έξι στην Ισπανία και έξι στη Γαλλία, πέντε στην Ιταλία, δύο στην Πορτογαλία και μία στην Κροατία. https://www.capital.gr/