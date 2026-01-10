Ναι στον διάλογο, όχι στο συλλαλητήριο την Τρίτη, αποφάσισαν οι αγρότες

Απορρίφθηκε η πρόταση για συγκέντρωση στην Αθήνα.
Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4.00 το απόγευμα του Σαββάτου η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στην Νίκαια Λάρισας.
Στην πανελλαδική σύσκεψη, οι αγρότες αποφάσισαν να προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη και να μην πραγματοποιήσουν το συλλαλητήριο που προγραμμάτιζαν για την ίδια ημέρα στην Αθήνα.
Η Πανελλαδική Επιτροπή απέρριψε την πρόταση για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία μια τέτοια κινητοποίηση δεν θα προσέθετε ουσιαστικό όφελος στον αγώνα τους.
Όπως ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό θα θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους και ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται και χαλάρωση των κινητοποιήσεων.
Τα αγροτικά μηχανήματα δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πριν υπάρξει σαφής εικόνα για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν νέες συνελεύσεις μέσα από τις οποίες θα καθοριστεί η συνέχεια των κινητοποιήσεων.
protothema.gr