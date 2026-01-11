ΕΛΛΑΔΑ

Αλκυονίδες μέρες 2026: Πότε αναμένονται και τι προβλέπουν γι αυτές τα Μερομήνια

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το νέο έτος ξεκίνησε με τσουχτερό κρύο, ωστόσο οι πρώτες αργίες του 2026 αναμένεται να συνοδευτούν από πιο ήπιες θερμοκρασίες, χάρη στο φαινόμενο των Αλκυονίδων ημερών.

Οι Αλκυονίδες μέρες αποτελούν ένα χαρακτηριστικό διάλειμμα του χειμώνα μέσα στον Ιανουάριο — ή σπανιότερα στις αρχές Φεβρουαρίου — όταν ο καιρός παρουσιάζει αισθητή βελτίωση και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Πρόκειται για μια «προσωρινή άνοιξη» πριν την επιστροφή του ψύχους.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, δεν προβλέπεται ακόμη άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ κανένας μετεωρολόγος δεν έχει κάνει λόγο για επικείμενες Αλκυονίδες. Οι προβλέψεις γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, μέχρι να διαπιστωθεί σταθερή αύξηση της θερμοκρασίας για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.

Ωστόσο, τα Μερομήνια για το 2026 εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα εμφανιστεί μεταξύ 10 Ιανουαρίου και 10 Φεβρουαρίου, με πιθανότερη κορύφωση γύρω στις 25-27 Ιανουαρίου.

Για τους πολίτες, οι Αλκυονίδες ημέρες αποτελούν μια ευκαιρία για λίγες μέρες πιο ήπιου καιρού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τελειώνει ο χειμώνας, καθώς το ψύχος μπορεί να επιστρέψει σύντομα μετά.

Γιατί συμβαίνουν οι Αλκυονίδες ημέρες
Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνο της Μεσογείου και της βορειοανατολικής Ευρώπης. Αυτή η θέση ευνοεί την εμφάνιση περιόδων καλοκαιρίας μέσα στον χειμώνα.

Κατά τη διάρκεια των Αλκυονίδων επικρατεί σταθερή βαρομετρική πίεση, γεγονός που περιορίζει τη δημιουργία ανέμων. Έτσι, ο καιρός παραμένει ψυχρός αλλά ηλιόλουστος, αποτέλεσμα της αντικυκλωνικής κατάστασης που επικρατεί στην ατμόσφαιρα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ναι στον διάλογο, όχι στο συλλαλητήριο την...

0
Απορρίφθηκε η πρόταση για συγκέντρωση στην Αθήνα. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά...

(ΦΩΤΟ) Στην… κατάψυξη όλη η Ελλάδα –...

0
Δείτε τους χάρτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Μεγάλη πτώση θα...

Ναι στον διάλογο, όχι στο συλλαλητήριο την...

0
Απορρίφθηκε η πρόταση για συγκέντρωση στην Αθήνα. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά...

(ΦΩΤΟ) Στην… κατάψυξη όλη η Ελλάδα –...

0
Δείτε τους χάρτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Μεγάλη πτώση θα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ναι στον διάλογο, όχι στο συλλαλητήριο την Τρίτη, αποφάσισαν οι αγρότες
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα Κυριακή, 11 Ιανουραίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται...

Τρομάζει η σεισμική ησυχία στην Ελλάδα: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο» – Οι σεισμολόγοι προειδοποιούν

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Κάποιες περιοχές της Ελλάδας, όπως το Ιόνιο, ο Κορινθιακός...

Γιατί κλείνει για μια εβδομάδα ο κύριος διάδρομος στο «Ν. Καζαντζάκης» – Πτήσεις μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι θα γίνει με τις πτήσεις στο διάστημα που...

Η Κρητικιά που έκανε το λάδι «επιστήμη»

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ελευθερία Γερμανάκη, διεθνής κριτής ελαιολάδου και διευθύντρια του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST