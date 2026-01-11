Ταξί: 48ωρες επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου

Σε νέες κυλιόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί

Σε νέες κυλιόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, ξεκινώντας από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, προχωρούν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί, οι οποίοι θα πραγματοποιούν σε καθημερινή βάση, στις 10:00 το πρωί συγκέντρωση και πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Τα αιτήματα

Ο ΣΑΤΑ αναφέρει πως παρά «τις συνεχείς προειδοποιήσεις, τα τεκμηριωμένα αιτήματα και τις προτάσεις μας, αρνείται τον διάλογο αποφεύγοντας να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα που απειλούν την επιβίωση χιλιάδων αυτοκινητιστών».

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί ζητούν μεταξύ άλλων:

-Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

-Καθαρό και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. Με το Ε.Ι.Χ. ο επιβάτης αγοράζει χρόνο μετακίνησης. Η μεταφορά από το σημείο Α στο σημείο Β είναι αποκλειστικό έργο του ταξί.

-Δικαίωμα χρήσης των Ειδικών Λωρίδων Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα ταξί

-Δίκαιη φορολογική μεταχείριση

Μιλώντας στο ertnews ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος είπε η απόφαση αφορά όλη τη χώρα, ενώ αύριο Δευτέρα 12 Ιανουαρίου αναμένεται πανελλαδική απόφαση συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που έχουν ήδη εξαγγελθεί από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι σήμερα οι επαγγελματίες του κλάδου αισθάνονται πως «οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα, αμφισβητώντας τα επιχειρήματα περί χαμηλότερου κόστους. Όπως υποστήριξε, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει σημαντικά το κόστος ανά χιλιόμετρο για τον οδηγό ταξί, ενώ παράλληλα έθεσε ζήτημα ασφάλισης των ηλεκτρικών οχημάτων και υψηλού κόστους αντικατάστασης μπαταριών.

Ο κ. Λυμπερόπουλος επικαλέστηκε και πρόσφατες ευρωπαϊκές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι λόγω υποδομών, η υποχρεωτική μετάβαση στα οχήματα μηδενικών εκπομπών μετατίθεται χρονικά σε αρκετές χώρες, κάτι που – όπως είπε – θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και στην Ελλάδα.