Δυναμική κάθοδο στην Αθήνα, ετοιμάζουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου

Μεγάλη η συμμετοχή των εργαζομένων στην Γενική Συνέλευση.
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων, στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου στο Εργατικό Κέντρο.
Πραγματοποιήθηκε, για να συζητήσουν τα προβλήματα του κλάδου, αλλά και να οργανώσουν και τις κινητοποιήσεις τους στην Αθήνα, στις 25 Φεβρουαρίου.
«Θα πάμε τουλάχιστον 200 άτομα, η συμμετοχή θα είναι δυναμική» είπε στην «Π» ο πρόεδρος του Σωματείου Νίκος Κοκολάκης. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια καλύπτονται από το Σωματείο,έτσι η μετακίνηση τους θα είναι πιο εύκολη.
Διευθυντές ξενοδοχείων: Είμαστε μαζί σας
Μήνυμα στήριξης στους ξενοδοχοϋπαλλήλους απευθύνει με ανακοίνωσή του ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων,σημειώνοντας:
«Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων εκφράζει απερίφραστα τη στήριξή του στον διαρκή και δίκαιο αγώνα του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου για την προάσπιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο.
Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της τουριστικής δραστηριότητας της Κρήτης. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ανταγωνιστικότητα του προορισμού και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων συνδέονται άμεσα με τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης για τους ανθρώπους που υπηρετούν καθημερινά τον κλάδο.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος στηρίζει τα αιτήματα που αφορούν:
Την επέκταση της χρονικής διάρκειας χορήγησης του επιδόματος ανεργίας, ώστε να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των εποχικά απασχολούμενων εργαζομένων.
Την κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας.
Τη χορήγηση εφάπαξ παροχής με τη συμπλήρωση εικοσαετούς εργασίας.
Τα ζητήματα αυτά άπτονται της θεσμικής ευθύνης της Πολιτείας και της υποχρέωσής της να διασφαλίζει, στο πλαίσιο του Κράτους Δικαίου και της κοινωνικής συνοχής, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους ανέργους εποχικά εργαζόμενους στον ξενοδοχειακό τομέα.
Είναι σαφές ότι τα συγκεκριμένα αιτήματα δεν μπορούν να μετακυλίονται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις. Ο ξενοδοχειακός κλάδος, μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των συνεχών βελτιώσεων των τελευταίων ετών, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των εισοδημάτων και των συνθηκών εργασίας, στηρίζοντας έμπρακτα το ανθρώπινο δυναμικό του.
Κρίνεται, συνεπώς, αναγκαίο η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν, υιοθετώντας πολιτικές κοινωνικής προστασίας που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εποχικά εργαζομένων και ενισχύουν τη σταθερότητα, τη δικαιοσύνη και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τουριστικού τομέα της Κρήτης».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ