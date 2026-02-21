Αναζήτηση
Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών gov.gr την Κυριακή λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης

Η αναβάθμιση έχει προγραμματιστεί από 09:00 έως 13:00.

Στο πλαίσιο βελτίωσης της απόδοσης και της ασφάλειας των υπηρεσιών προς το κοινό, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) θα προχωρήσει σε αναβάθμιση των υποδομών αυθεντικοποίησης χρηστών.

Η αναβάθμιση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθεί από 09:00 έως 13:00.

Κατά το παραπάνω διάστημα δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες οι εξής υπηρεσίες του gov.gr:

Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (τροποποίηση στοιχείων)

Συστηθείτε – υπηρεσία KYC για τράπεζες

myPhoto (πολίτες και φωτογράφοι)

myInfo – Προσωπικός Αριθμός

Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
Χανιά | ΟΠΕΚΕΠΕ, Φραπέ και… «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» στο Παλαιοχωρίτικο Καρναβάλι | Photos

ΠΚ team ΠΚ team -
ΟΠΕΚΕΠΕ, φράσεις του… Φραπέ, που συζητήθηκαν όπως «Επικαλούμαι το...

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Πέντε τραυματίες και απεγκλωβισμός ατόμου μετά από σφοδρή σύγκρουση

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέο τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα στην Κρήτη, αυτή...

Νταντάδες της γειτονιάς: Ποιοι μπορούν να λάβουν τα 500 ευρώ και πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Από τον Μάρτιο του 2026 το πρόγραμμα «Νταντάδες της...

Ο Ολυμπιακός νίκησε, ανέβηκε πρώτος και περιμένει

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην πρώτη θέση ανέβηκαν οι Πειραιώτες μετά τη νίκη...

