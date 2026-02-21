Αναζήτηση
Ο Ολυμπιακός νίκησε, ανέβηκε πρώτος και περιμένει

Στην πρώτη θέση ανέβηκαν οι Πειραιώτες μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικό στο γήπεδο Καραϊσκάκη, επέστρεψε στις νίκες και συνάμα επέστρεψε και στην πρώτη θέση περιμένοντας τα κυριακάτικα αποτελέσματα των αγώνων της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

Στο άλλο ματς της 22ης αγωνιστική που διεξήχθη το Σάββατο, ο Ατρόμητος νίκησε στην Τρίπολη με 2-0 τον Αστέρα.

Θυμίζουμε πως την Κυριακή ο ΟΦΗ παίζει στο κεκλεισμένων των θυρών Παγκρήτιο με τον Παναθηναϊκό.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

1. Ολυμπιακός 50
2. ΑΕΚ 47
3. ΠΑΟΚ 46
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 33
6. Αρης 27
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 26
9. Ατρόμητος 24
10. Παναιτωλικός 21
11. Κηφισιά 20
12. ΑΕΛ 20
13. Αστέρας Τρ. 16
14. Πανσερραϊκός 9

 

Cretalive

Νταντάδες της γειτονιάς: Ποιοι μπορούν να λάβουν...

0
Από τον Μάρτιο του 2026 το πρόγραμμα «Νταντάδες της...

Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών gov.gr την Κυριακή λόγω...

0
Η αναβάθμιση έχει προγραμματιστεί από 09:00 έως 13:00. Στο πλαίσιο...

ΠΚ team
ΠΚ team
