Δύο έργα προϋπολογισμού 2.939.888 Ευρώ για παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών & ασφαλούς συγκοινωνιακής σύνδεσης στα Φαράγγια Κουρταλιώτη & Κοτσιφού ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

Δύο πολύ σημαντικά έργα προϋπολογισμού 2.939.888 Ευρώ, που αφορούν παρεμβάσεις στα Φαράγγια Κουρταλιώτη & Κοτσιφού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενέκρινε κατά τη χτεσινή συνεδρίασή της η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

▄ Συγκεκριμένα η Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ ΚΟΤΣΙΦΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», προϋπολογισμού 2.401.014,60 €.

Η οριστική (και απόλυτη) προστασία των μετακινήσεων που εξυπηρετούνται από την υφιστάμενη οδική όδευση στα φαράγγια Κοτσιφού και Κουρταλιώτη, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί απόλυτα από διαχειριστικά μέτρα βραχοπροστασίας (πλέγματα, φράχτες ανάσχεσης κ.λπ.).

Σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων θεωρούνται απολύτως απαραίτητα για να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας των πρανών και το γενικότερο περιβάλλον των υφιστάμενων σήμερα οδικών τμημάτων στο εσωτερικό των φαραγγιών.

Δεν υπάρχουν επίσης εναλλακτικές επίγειες οδεύσεις στην ευρύτερη περιοχή που μπορούν να παρακάμψουν τα φαράγγια, λόγω της γεωμορφολογίας και των εδαφικών κλίσεων στην περιοχή όπου αναπτύσσονται σημαντικοί ορεινοί όγκοι. Διερευνήθηκε ακόμα το ενδεχόμενο ανάπτυξης Οδικού Στεγάστρου (protection gallery) στην περιοχή της πρόσφατης σημαντικής κατολίσθησης /βραχόπτωσης στο φαράγγι Κοτσιφού.

Η λύση αυτή δεν είναι εφικτή λόγω της σημαντικής στενότητας του χώρου και θα προϋπέθετε τόσο εκσκαφή των βράχων, όσο και κατάληψη της κοίτης του ποταμού, προκειμένου να εξασφαλιστούν αφενός το απαιτούμενο εύρος κατάληψης της οδού, αφετέρου ο χώρος για το σύστημα αντιστήριξης και θεμελίωσης του Οδικού Στεγάστρου. Οι παρεμβάσεις αυτές σε κάθε περίπτωση, θα είχαν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία του προστατευόμενου οικοσυστήματος.

Έτσι η ανάπτυξη σήραγγας (κλειστό όρυγμα με υπόγεια εκσκαφή) αποτελεί αναγκαίο έργο για την μακροπρόθεσμη, αλλά οριστική αντιμετώπιση του θέματος της ασφάλειας των μετακινήσεων στην περιοχή

Η εξέταση επικεντρώθηκε στην λύση της σήραγγας προκειμένου να εξασφαλιστεί μία αξιόπιστη και ασφαλής εναλλακτική της υφιστάμενης πρόσβαση στη νοτιοδυτική παραλιακή ζώνη της Π.Ε. Ρεθύμνης

▄ To δεύτερο έργο, του οποίου εγκρίθηκε η δημοπράτηση, αφορά στην «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 9 (ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕΛΕΤΗΣ), ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ, Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», προϋπολογισμού 538.880,53 €.

Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά στις αναγκαίες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των βραχοπτώσεων στην Επαρχιακή Οδό 9 στο τμήμα 1 της μελέτης, Φαραγγιού Κουρταλιώτη, Π.Ε. Ρεθύμνης.

Για την αποκατάσταση της ευστάθειας στο τμήμα 1 του φαραγγιού Κουρταλιώτη προτείνονται τα ακόλουθα:

Για την αντιμετώπιση των βραχοπτώσεων και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων από πτώσεις βράχων, έγινε αξιολόγηση της ευστάθειας των πρανών και των βραχωδών όγκων στο σημείο αυτό και αποφασίστηκε η ανακούφιση του πρανούς από ψηλά με αφαιρέσεις επισφαλών βραχωδών όγκων, τυχόν χαλαρωμένων, αποκολλημένων και ασταθών τεμαχίων με χρήση εξειδικευμένου προσωπικού αναρριχητών/ εναεριτών.

Σε περίπτωση που τα επισφαλή βραχώδη τεμάχια δεν μπορούν να απομακρυνθούν, θα περιδεθούν με γαλβανισμένα συρματόσχοινα και θα αγκυρωθούν με κοντά αγκύρια.

Τέλος, γίνεται αποκατάσταση της οδού με εργασίες καθαρισμού σε σημεία υπόδειξης της υπηρεσίας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

«Η έγκριση των δύο σημαντικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2.939.888 ευρώ, για τα φαράγγια Κουρταλιώτη και Κοτσιφού αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για την αποκατάσταση ζημιών αλλά και για τη διασφάλιση της ασφαλούς συγκοινωνιακής σύνδεσης σε δύο από τα πιο εμβληματικά σημεία του τόπου μας. Πρόκειται για έργα που ενισχύουν την καθημερινότητα των κατοίκων, προστατεύουν την οδική ασφάλεια και παράλληλα αναδεικνύουν τον φυσικό πλούτο της περιοχής, διευκολύνοντας την πρόσβαση επισκεπτών και κατοίκων. Ως Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε έργα ουσίας που θωρακίζουν τις υποδομές μας και δημιουργούν τις βάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη στο Ρέθυμνο».