Η Επιστήμη στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

“Science in the City”

Το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης λειτουργεί στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου (στον χώρο της πρώην Βιβλιοθήκης, Αγίας Βαρβάρας 24) το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας “Science in the City”.

Ο χώρος αυτός φιλοξενεί διερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με τη STEM Εκπαίδευση αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες, όπως τάμπλετ, κινητά, γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, διαδραστικό πίνακα, εκπαιδευτική ρομποτική κ.ά.

Οι δραστηριότητες αυτές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ΕΔΘΕ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών, απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε μαθητές και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης, οι οποίοι επισκέπτονται το χώρο σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες κάθε βδομάδα.

Για το σχολικό έτος 2025 – 2026 στο “Science in the city” το Εργαστήριο υποδέχεται μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν το Εργαστήριο μπορούν να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο https://scienceinthecity.gr/ στο πεδίο «Επισκεφθείτε μας».