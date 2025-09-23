Ηράκλειο:Κάλεσμα σε πορεία για την εκκένωση της Γάζας

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, 2025, 6μ.μ.

Πλατεία Λιονταριών

Συνεχίζουμε να γινόμαστε μάρτυρες της αδυσώπητης όψης ενός ολοκληρωτικού

καθεστώτος.

Οι Σιωναζί του Ισραήλ που θέλουν και να αυτοαποκαλούνται “πολιτισμένο

κράτος”, ξεκίνησαν την επιχείρηση ολοκληρωτικής κατάληψης της Γάζας.

Όπως είχε σπεύσει να μας ενημερώσει ο καταζητούμενος -από το διεθνές

δικαστήριο της Χάγης- για εγκλήματα πολέμου Νετανιαχου, αυτή είναι η

“τελική λύση” που επιθυμούν να δώσουν στη συνεχιζόμενη γενοκτονία.

Ενώ η γενικευμένη κατακραυγή από τη πλειονότητα του κόσμου έχει λάβει

παγκόσμιο χαρακτήρα, το σιωνιστικο μόρφωμα δείχνει να προχωρά ακάθεκτο

τα αρρωστημένα του σχέδια.

Όσο κι αν αυξάνονται οι κυρώσεις και οι πιέσεις από κράτη όπως ή Ισπανία

κι η Ιρλανδία, όσο και αν οξύνεται η κριτική από επιτροπές και διεθνείς

οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, κάνεις δε στέκεται ικανός να αποτρέψει αυτήν την

διαρκή και ανελέητη σφαγή που συμβαίνει με τις πλάτες της “πολιτισμένης

δύσης” και των ΗΠΑ.

Όλα συνηγορούν στο ότι η γενοκτονία δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν

τους σταματήσουμε εμείς.

Ο αγωνιζόμενος λαός της Παλαιστίνης έχει αποδείξει ότι δεν αποδέχεται

τελεσίγραφα και διαταγές εκκένωσης. Η Παλαιστινιακή αντίσταση αρνείται

να χάσει και να παραδώσει αμαχητί τη γη της Γάζας.

Εμείς στεκόμαστε ξεκάθαρα στο πλάι τους χωρίς αστερίσκους!

Για όλα τα παραπάνω αλλά και για όλους τους λόγους του κόσμου, καλούμε

οποιοδήποτε θέλει να λέγεται ακόμα άνθρωπος, να παρευρεθεί στη

συγκέντρωση-πορεία την Τρίτη 23 Σεπτέμβρη στις 6μ.μ. στα Λιοντάρια.

Αρνούμαστε να συνηθίσουμε τον θάνατο και την κτηνωδία.

Αταλάντευτα στο πλάι του Παλαιστινιακου λαού με κάθε τρόπο και μέσο…ως

τη λευτεριά.

Συνέλευση Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, Ηράκλειο Κρήτης