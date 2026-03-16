Ε.Π.Κ.Κρητης: “Χαστούκι” από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τράπεζες και funds, για καταχρηστική συμπεριφορά, σε δανειολήπτες του ν.Κατσελη”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Λύση και ανάσα ,για χιλιάδες.δανειοληπτες, που είχαν ρυθμίσει τα δάνεια τους με τον ν.3869/2010 (ν.Κατσελη) έφερε η υπαρ.9067/2025 απόφαση ,του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου απέρριψε την αίτηση Τράπεζας ,εναντίον δανειολήπτη ,για καταχρηστική συμπεριφορά.
Η τράπεζα, με αίτηση της ,ζητούσε από το Δικαστήριο των Αθηνών ,να εκπέσει ο δανειολήπτης από την ρύθμιση του νόμου Κατσέλη ,με την αιτιολογία. της μη καταβολής των ορισθεντων δόσεων της Δικαστικής απόφασης.

Παρά ταύτα, απεδείχθη.οτι η τράπεζα εσκεμμένα είχε κλήσει τον λογαριασμό ,ώστε να μην γίνονται οι καταβολές και να επέλθει η έκπτωση του δανειολήπτη από την δικαστική ρύθμιση .

Συμπέρασμα:
Όπως απεδείχθη ,οι τράπεζες, τα funds και οι εκπρόσωποι τους ,θέλουν να ρίξουν όλες αυτές τις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη,προκειμένου τα δάνεια να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή για να εισπράξουν πολύ περισσότερα!

Με τον σκοπό αυτό ,δεν δίνουν λογαριασμούς στους δανειολήπτες,που έχουν ρυθμίσει τα δάνεια τους με τον νόμο Κατσέλη
με αποτέλεσμα να αιτούνται να εκπεσουν με δικαστική απόφαση !!!

Αλλά λογάριαζαν… χωρίς τον ξενοδόχο!!!
Με την υπσρ 9057/2025 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , το Δικαστήριο απεφάνθη ότι, η τακτική που εφαρμόζουν τα funds είναι παρανομη!!!!

Καθότι ο δανειολήπτης συνέχιζε να καταβάλει το ποσό που του είχε ορίσει το δικαστήριο και στον λογαριασμό που του είχε ορίσει η Τράπεζα ,αλλά ο λογαριασμός, είχε κλήσει εσκεμμένα και δεν του είχαν δώσει νέο λογαριασμό κατάθεσης
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ,με την απόφαση του

απέρριψε λοιπόν την αίτηση της τράπεζας, που ήθελε να εκπέσει ο δανειολήπτης, από τον νόμο Κατσέλη και επί πλέον την επιβάρυναν και με δικαστικά έξοδα!

Επειδή ,τέτοια φαινόμενα έχουν καταγγελθεί τον τελευταίο καιρό και στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,από μέλη της, που πήγαν να καταθέσουν στον ορισθεντα λογαριασμό από τον πιστωτή τους και τον βρήκαν κλειστό, αλλά με την παρέμβαση της Ένωσης.κατα μαγεία άνοιξε…

Τέλος, έπειτα . λοιπόν,από τα.παραπανω ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει κάθε δανειολήπτη του νόμου Κατσέλη,που συναντά κλειστό τον τραπεζικό λογαριασμό ,που καταθέτει την ορισθεισα δόση του δανείου του , να επικοινωνεί άμεσα με την Ένωση , στο τηλέφωνο 2821092306 εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 έως 12

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

