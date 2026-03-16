Ποιοι αναδείχθηκαν σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ στο Νόμο Ρεθυμνου

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής η εκλογική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ και αναδείχθηκαν οι σύνεδροι για το συνέδριο της 27ης Μαρτίου.
Αναλυτικά, στο Δήμο Άγιου Βασίλειου ψήφισαν 120 άτομα, στο Δήμο Μυλοποταμου 256, στο Δήμο Ανωγειων 24, στο Δήμο Αμαριου 153 και στο Δήμο Ρεθυμνης 1592.
Αναλυτικά τα ονόματα όσων εκλέχτηκαν:
Εκλέγονται
Δήμος Ρεθύμνου Παραλίες και νησιά
1 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2 ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΒΑΟΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
4 ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5 ΒΡΥΛΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
6 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
7 ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
9 ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
10 ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11 ΜΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
12 ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13 ΜΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
14 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
15 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
16 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
17 ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
19 ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21 ΣΚΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22 ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
23 ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
24 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
25 ΣΠΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
26 ΣΤΑΓΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
27 ΤΣΑΚΑΛΛΙ ΕΛΙΟΝ
28 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΟΘΩΝ
29 ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δήμος Αγίου Βασιλείου
1 ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2 ΒΡΥΛΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
3 ΓΚΛΑΒΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5 ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΑΝΔΡΑ
6 ΛΙΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
7 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δήμος Αμαρίου
1 ΒΑΛΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
3 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
5 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
6 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Δήμος Ανωγείων
1 ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
2 ΔΑΝΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δήμος Μυλοποτάμου
1 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
2 ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
3 ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΙΩΣΗΦ
4 ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΑ
5 ΖΕΡΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
7 ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8 ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
10 ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΓΑΠΗ
11 ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13 ΝΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14 ΝΟΥΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
15 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
16 ΡΑΣΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
17 ΣΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
18 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19 ΣΩΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20 ΧΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
21 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ