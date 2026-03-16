Τουρισμός στην Κρήτη – Προβλήματα σε όσους εξαρτώνται από την αγορά του Ισραήλ – Καταλύτης οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Eφόσον η ζήτηση κινηθεί πιο συγκρατημένα και υπάρξουν πολλά διαθέσιμα δωμάτια στην αγορά, είναι πιθανό να εμφανιστούν προσφορές

Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής εκτιμάται ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της φετινής τουριστικής σεζόν στην Κρήτη, καθώς η αβεβαιότητα που επικρατεί οδηγεί μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών σε στάση αναμονής.

Όπως δηλώνει στο Tornos News ο Γιώργος Χριστοδουλάκης, πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ν. Ηρακλείου «Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ευνοεί την τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, καθώς αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν να περιμένουν προκειμένου να εκμεταλλευτούν πιθανές εκπτώσεις σε περίπτωση που υπάρξει αυξημένη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, απόρροια των τελευταίων γεγονότων.

Όπως εξηγεί, εφόσον η ζήτηση κινηθεί πιο συγκρατημένα και υπάρξουν πολλά διαθέσιμα δωμάτια στην αγορά, είναι πιθανό να εμφανιστούν προσφορές, γεγονός που παραδοσιακά οδηγεί σε αύξηση των κρατήσεων λίγο πριν από την έναρξη της περιόδου.

Την ίδια στιγμή, προβληματισμός καταγράφεται στον τουριστικό κόσμο της Κρήτης, κυρίως σε επιχειρήσεις φιλοξενίας που έχουν κάποια εξάρτηση από την αγορά του Ισραήλ, όπως βίλες, ακριβά ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ορισμένα ξενοδοχεία, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται πάγωμα στις κρατήσεις, όπως παρατηρεί στο ΤΝ και ο κ. Χριστοδουλάκης

«Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο είναι δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτή τη στιγμή», επισημαίνει ο κ. Χριστοδουλάκης, σημειώνοντας ότι το βασικό ζήτημα που διαφαίνεται είναι το προσωρινό πάγωμα των κρατήσεων από την αγορά του Ισραήλ.

Μετέωρες οι κρατήσεις Ισραηλινών για το Πάσχα στην Κρήτη

Η αβεβαιότητα αυτή αποτυπώνεται και στις κρατήσεις Ισραηλινών επισκεπτών για την περίοδο του εβραϊκού Πάσχα, που παραδοσιακά αποτελεί ένα από τα πρώτα σημαντικά κύματα αφίξεων για την έναρξη της τουριστικής περιόδου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη συγκεκριμένη περίοδο αναμένονταν περίπου 20 οργανωμένα γκρουπ, τα οποία εκτιμάται ότι θα μετέφεραν στο νησί έως 4.000 επισκέπτες από το Ισραήλ, δίνοντας κάθε χρόνο σημαντική ώθηση στο ξεκίνημα της σεζόν.

Όπως αναφέρει ο κ. Χριστοδουλάκης, «πρόβλημα σίγουρα θα έχει η αγορά του Ισραήλ και κυρίως όσοι έχουν συνεργασία με πρακτορεία από το Ισραήλ, αλλά και οι βίλες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που τα τελευταία χρόνια είχαν μεγάλη άνθηση από πελάτες της συγκεκριμένης αγοράς».

Παράλληλα, σημειώνει ότι η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. «Αν δεν συμβεί κάτι χειρότερο από αυτό που βλέπουμε τώρα και δεν υπάρξει περαιτέρω εμπλοκή σε εχθροπραξίες, όλα δείχνουν ότι η σεζόν θα εξελιχθεί ομαλά για την Κρήτη», τονίζει.

Σε ό,τι αφορά την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου, ο κ. Χριστοδουλάκης εξηγεί ότι τα περισσότερα ενοικιαζόμενα δωμάτια της περιοχής αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τον Μάιο, κυρίως από τα μέσα του μήνα, ενώ αυτή την περίοδο οι επιχειρήσεις βρίσκονται στη φάση της προετοιμασίας των καταλυμάτων.

Τελος στα της τρέχουσας τουριστικής ατζέντας, η Ένωση προγραμματίζει την απολογιστική γενική συνέλευσή του στις 24 Μαρτίου, όπου αναμένεται να τεθούν επί τάπητος τα ζητήματα που αφορούν την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.