Σταθερά ψηλά η Κρήτη στον τουρισμό – 88% ικανοποίηση επισκεπτών στα ξενοδοχεία

Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η ικανοποίηση των επισκεπτών στα ξενοδοχεία της Κρήτης, σύμφωνα με την αξιολόγηση ικανοποίησης πελατών του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για τη θερινή περίοδο Απριλίου – Οκτωβρίου 2025.

Η Κρήτη καταγράφει Γενικό Δείκτη Ικανοποίησης (GRI) 88%, επίδοση που την τοποθετεί στη δεύτερη θέση μεταξύ των νησιωτικών προορισμών της χώρας μαζί με το Βόρειο Αιγαίο. Υψηλότερη επίδοση παρουσιάζουν οι Κυκλάδες με 91%, ενώ ακολουθούν οι Ιόνιοι Νήσοι και τα Δωδεκάνησα με 85%.

Σε επίπεδο επιμέρους υπηρεσιών, οι επισκέπτες αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά την εξυπηρέτηση και την καθαριότητα των ξενοδοχείων της Κρήτης, οι οποίες συγκεντρώνουν ποσοστό 91%. Ακολουθούν η τοποθεσία με 89%, η σχέση ποιότητας – τιμής και το φαγητό – ποτό με 87%, ενώ το δωμάτιο συγκεντρώνει 86%.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα ξενοδοχεία της Κρήτης διατηρούν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης πελατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, ο δείκτης Net Promoter Score (NPS) για την Κρήτη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στις 59 μονάδες, παρουσιάζοντας πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια της σεζόν από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο. Ο μέσος όρος για το σύνολο της χώρας διαμορφώνεται στις 53 μονάδες, ενώ τις υψηλότερες επιδόσεις καταγράφουν τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων.

 

tornosnews.gr

Οι τουρίστες δίνουν στην Κρήτη «ασημένιο» μετάλλιο...

Τι δείχνει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ. Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ παρουσιάζει...

Ηράκλειο: Εργατικά σωματεία παρέδωσαν παπούτσια σε πρόσφυγες...

Πρωτοβουλία αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες που φτάνουν στα νότια...

Popular

More like this
Related

Η Αίθουσα Τελετών της Ιονίου Ακαδημίας μετονομάστηκε σε Αίθουσα «Γεώργιος Γραμματικάκης»

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε κλίμα συγκίνησης η τελετή ονοματοδοσίας. Τελετή ονοματοδοσίας της Αίθουσας...

ΟΦΗ: Έτοιμος για Ολυμπιακό – Η αποστολή του Κόντη για το ματς στο Παγκρήτιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Με προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3)...

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά δέχθηκε επίθεση από τρία...

Οι τουρίστες δίνουν στην Κρήτη «ασημένιο» μετάλλιο για τα ξενοδοχεία της

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δείχνει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ. Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ παρουσιάζει...

