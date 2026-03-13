Σταθερά ψηλά η Κρήτη στον τουρισμό – 88% ικανοποίηση επισκεπτών στα ξενοδοχεία

Σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η ικανοποίηση των επισκεπτών στα ξενοδοχεία της Κρήτης, σύμφωνα με την αξιολόγηση ικανοποίησης πελατών του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για τη θερινή περίοδο Απριλίου – Οκτωβρίου 2025.
Η Κρήτη καταγράφει Γενικό Δείκτη Ικανοποίησης (GRI) 88%, επίδοση που την τοποθετεί στη δεύτερη θέση μεταξύ των νησιωτικών προορισμών της χώρας μαζί με το Βόρειο Αιγαίο. Υψηλότερη επίδοση παρουσιάζουν οι Κυκλάδες με 91%, ενώ ακολουθούν οι Ιόνιοι Νήσοι και τα Δωδεκάνησα με 85%.
Σε επίπεδο επιμέρους υπηρεσιών, οι επισκέπτες αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά την εξυπηρέτηση και την καθαριότητα των ξενοδοχείων της Κρήτης, οι οποίες συγκεντρώνουν ποσοστό 91%. Ακολουθούν η τοποθεσία με 89%, η σχέση ποιότητας – τιμής και το φαγητό – ποτό με 87%, ενώ το δωμάτιο συγκεντρώνει 86%.
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα ξενοδοχεία της Κρήτης διατηρούν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης πελατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, ο δείκτης Net Promoter Score (NPS) για την Κρήτη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στις 59 μονάδες, παρουσιάζοντας πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια της σεζόν από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο. Ο μέσος όρος για το σύνολο της χώρας διαμορφώνεται στις 53 μονάδες, ενώ τις υψηλότερες επιδόσεις καταγράφουν τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων.
