Ε.Π.Κ.Κρητης: “Επείγουσα επιστολή, προς τους Κυβερνητικούς Φορείς, ζητώντας δραστική μείωση του Ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα”

Αυστηρή Επιστολή -Παρέμβαση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,προς τους αρμόδιους Φορείς της Κυβερνησης

Ζητώντας την μείωση του Ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή όπως αυτή εστάλη

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Γραφείο Υπουργού)

Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου .Και προστασίας του Καταναλωτή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορο τού Καταναλωτή

Περιφέρεια Κρήτης (Γρ Περιφερειάρχη)

ΘΕΜΑ: Κατεπείγον αίτημα για τη δραστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ως θεσμικός εκπρόσωπος των πολιτών της μεγαλονήσου, εκφράζει την έντονη ανησυχία και την αγανάκτηση των μελών της για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης.

Κύριοι, ως γνωστόν,η Ελλάδα, διατηρεί έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΕΦΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιβαρύνει δυσανάλογα το κόστος ζωής, τις μεταφορές και την παραγωγή, ειδικά σε μια νησιωτική περιοχή όπως η Κρήτη, όπου το μεταφορικό κόστος είναι ήδη αυξημένο.

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα (Απρίλιος 2026):

Ο ΕΦΚ στη βενζίνη παραμένει σε επίπεδα που καθιστούν την τελική τιμή απρόσιτη για τον μέσο οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι καταναλωτές ,καλούνται να πληρώνουν φόρους που αγγίζουν ή υπερβαίνουν το 50% της τελικής τιμής του προϊόντος.

Η δημοσιονομική ευστάθεια δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα όταν απειλείται η κοινωνική συνοχή και η επιβίωση των νοικοκυριών.

Σας παραθέτουμε

στατιστικά στοιχεία για τις τιμές των καυσίμων στην Κρήτη

Συγκεκριμένα στοιχεία για την Κρήτη:

Απόκλιση Τιμών: Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στους νομούς της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι) παραμένει σταθερά υψηλότερη κατά 0,08€ έως 0,12€ ανά λίτρο σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο.

Επιβάρυνση Λόγω Μεταφορικού Κόστους: Το “καπέλο” στις τιμές των καυσίμων στην περιοχή μας, σε συνδυασμό με την έλλειψη εναλλακτικών μέσων σταθερής τροχιάς, καθιστά τη μετακίνηση για τους Κρητικούς καταναλωτές έως και 15% ακριβότερη από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Απώλεια Εισοδήματος: Εκτιμάται ότι ένα μέσο νοικοκυριό στην Κρήτη δαπανά πλέον άνω του 20% του μηνιαίου εισοδήματός του αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και ενέργειας.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ:

Την άμεση μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτατα επιτρεπτά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ενεργοποίηση της εξαγγελθείσας ρύθμισης για μείωση 50% στον ΕΦΚ (με ισχύ από 1η Μαΐου 2026) χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Την επέκταση των μειωμένων συντελεστών για όλο το έτος 2026, ώστε να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας που πλήττει την αγορά.

Εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα στάδια..

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να διεκδικεί το δίκαιο αίτημα των καταναλωτών της Κρήτης για λογικές τιμές στα βασικά αγαθά της ενέργειας.που παρασύρουν και την αύξηση όλων των υπολοίπων ειδών.

Με εκτίμηση,

Ιωάννα Μελάκη

Πρόεδρος

Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης