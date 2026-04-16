Τουρισμός 2026: Χαμηλές «πτήσεις» το Πάσχα, ελπίδες για το καλοκαίρι στην Κρήτη – Ο παράγοντας Μέση Ανατολή και οι νέοι κανόνες της Ε.Ε.

Χαμηλά κινήθηκε η πασχαλινή τουριστική κίνηση στην Κρήτη, με τις κρατήσεις να επηρεάζονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι επαγγελματίες ελπίζουν σε ανάκαμψη, ενώ η αβεβαιότητα και οι νέοι κανόνες εισόδου στην ΕΕ επηρεάζουν τη ζήτηση

Η πασχαλινή τουριστική αγορά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δίνουν οι φορείς της Κρήτης, κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Τώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην επίσημη έναρξη της νέας σεζόν, που τοποθετείται στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου.

Οι επαγγελματίες του νησιού που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο ελπίζουν ότι η εικόνα σταδιακά θα αλλάξει, κάτι βέβαια το οποίο θα εξαρτηθεί και από τις διεθνείς εξελίξεις και συγκεκριμένα από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχουν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Μπορεί η χώρα μας να μην επηρεάζεται άμεσα, παραμένοντας ένας από τους πιο ασφαλείς προορισμούς για τους ξένους επισκέπτες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, παρ’ όλα αυτά οι μειωμένες κρατήσεις των τελευταίων ημερών είναι ένα φαινόμενο που παρακολουθείται στενά, χωρίς ωστόσο να εμπνέει μεγάλη ανησυχία, καθώς από πολλούς ερμηνεύεται ως κάτι συγκυριακό που οφείλεται κυρίως στην ψυχολογία της στιγμής.

Η διαπίστωση αυτή βέβαια δεν αναιρεί το ενδεχόμενο η Ελλάδα να βγει με απώλειες από τη νέα τουριστική περίοδο, ειδικότερα όσον αφορά στις χώρες του Κόλπου και τους τουρίστες που σκόπευαν από τις συγκεκριμένες περιοχές να επισκεφτούν τη χώρα μας. Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η εν λόγω αγορά είναι αρκετά μικρή, κάτι που σημαίνει ότι το κενό που αφήνει πίσω της δεν είναι δυσαναπλήρωτο και μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί.

Παράλληλα, υπάρχουν και εκείνες οι εκτιμήσεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να βγει κερδισμένη από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όσο και αν ακούγεται αυτό οξύμωρο, πολλοί είναι εκείνοι που σκόπευαν να ταξιδέψουν στην Τουρκία ή την Κύπρο, οι οποίες βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα στο επίκεντρο της πολεμικής αντιπαράθεσης, και για λόγους ασφαλείας θα προτιμήσουν τελικά κάποιον ελληνικό προορισμό με το ίδιο ίσως και ανώτερο επίπεδο παροχών.

Φρενάρει η ροή των κρατήσεων

Η παραπάνω εικόνα προκύπτει από τις τοποθετήσεις στελεχών του τουρισμού. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη Nelios, εταιρεία με ευρύτερο αποτύπωμα στον τουριστικό κλάδο που παρέχει υπηρεσίες digital marketing σε τουριστικές επιχειρήσεις, η κρίση στη Μέση Ανατολή ανέκοψε το θετικό ξεκίνημα της χρονιάς, με τις online κρατήσεις να περνούν από το +14,5% στο -5% μετά τις 28 Φεβρουαρίου.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρήθηκε και στα έσοδα από τις online κρατήσεις, τα οποία από αύξηση 18,1% υποχώρησαν κατά -2% μετά την έναρξη του πολέμου.

Ακόμη πιο έντονη μεταβολή σημειώθηκε στο “search demand” για τα ελληνικά ξενοδοχεία, με τις αναζητήσεις να παρουσιάζουν μείωση κατά 14%, ενώ πριν από την κρίση κυμαίνονταν στο +16% σε σχέση με πέρυσι.

Ενδεικτικό του κλίματος, που οδηγεί σε μετάθεση της ζήτησης σε μεταγενέστερο χρόνο, ενισχύοντας την τάση για last minute κρατήσεις, είναι ότι οι αναζητήσεις στην Google για τη φράση “Is Greece safe” είχαν ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες αυξηθεί σχεδόν κατά 600%.

Βάσει των στοιχείων της Nelios, μεγάλη υποχώρηση σε επίπεδο κρατήσεων εμφανίζεται στα ξενοδοχεία των Δωδεκανήσων, τα οποία από αύξηση 8,9% μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου, πέρασαν σε πτώση που άγγιξε το 21% μετά την έναρξη του πολέμου. Αντίστοιχα, οι online κρατήσεις για τα νησιά του Ιονίου από άνοδο 42,63%, που εμφάνιζαν έως και τον Φεβρουάριο,

μετά την έναρξη του πολέμου πέρασαν σε πτωτική πορεία -3,61%. Μεταστροφή του κλίματος παρατηρείται και στην Αθήνα, με την εικόνα να εμφανίζει πλέον οριακή μείωση από το +15,23% των κρατήσεων και το +8,31% των εσόδων. Προορισμοί δε που εμφάνιζαν κάμψη σε σχέση με πέρυσι, ήδη και από το πρώτο δίμηνο της χρονιάς, όπως η Κρήτη και οι Κυκλάδες, επιβραδύνουν περαιτέρω.

Ο τουρισμός σε “αβέβαιο” καλοκαίρι λόγω Μέσης Ανατολής και νέων κανόνων συνόρων της Ε.Ε.

Ο παγκόσμιος τουρισμός εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας ενόψει της θερινής σεζόν, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και η εφαρμογή των νέων βιομετρικών κανόνων εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν ήδη τη ζήτηση και τη λειτουργία των αερομεταφορών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Heathrow, τον Μάρτιο καταγράφηκε αύξηση 10% στους επιβάτες μετεπιβίβασης,

καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αναπροσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους εξαιτίας των περιορισμών στον εναέριο χώρο που συνδέονται με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Παράλληλα, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 6,6 εκατομμύρια επιβάτες. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή εμφανίζεται επιβραδυνόμενη σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά hubs, κυρίως λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας slots.

Η γεωγραφική κατανομή της ζήτησης μεταβάλλεται αισθητά:

Πτώση άνω του 50% στη Μέση Ανατολή

Άνοδος 31% στην Ασία-Ειρηνικό

Άνοδος 23% στην Αφρική

Ο CEO του Heathrow, Thomas Woldbye, σημείωσε ότι, παρά την προσαρμοστικότητα του δικτύου, «οι προοπτικές για τους επόμενους μήνες παραμένουν αβέβαιες».

Το EES φέρνει καθυστερήσεις και αναστάτωση

Την ίδια στιγμή, η πλήρης εφαρμογή του νέου Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (EES) της Ε.Ε. προκαλεί ήδη σημαντικές δυσλειτουργίες, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, με την πλήρη έναρξη εφαρμογής του συστήματος και ο τουρισμός και τα ταξίδια πλήττονται.

Οι οργανισμοί ACI Europe και Airlines for Europe επισημαίνουν ότι η πρώτη ημέρα πλήρους λειτουργίας συνοδεύτηκε από:

μεγάλες καθυστερήσεις,

επιχειρησιακά προβλήματα,

επιβάτες που έχασαν πτήσεις.

Οι χρόνοι αναμονής στους ελέγχους διαβατηρίων φτάνουν τις 2 έως 3 ώρες σε ώρες αιχμής, πολύ πάνω από την εκτίμηση των 70 δευτερολέπτων που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο “μικροσκόπιο” η τουριστική εικόνα

Οι εξελίξεις αυτές εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για τη διεθνή εικόνα της Ευρώπης ως εύκολα προσβάσιμου τουριστικού προορισμού και αξιόπιστου κόμβου αερομεταφορών. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ο τουρισμός δοκιμάζεται ήδη από γεωπολιτικές εντάσεις, η επιβάρυνση των διαδικασιών στα σύνορα ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους ταξιδιώτες.

Το καλοκαίρι του 2026 διαμορφώνεται υπό συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας, με δύο βασικούς παράγοντες:

τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή

την εφαρμογή ενός πιο αυστηρού και τεχνολογικά προηγμένου συστήματος ελέγχου συνόρων στην Ε.Ε.

Η εξέλιξη αυτών των παραμέτρων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της τουριστικής σεζόν, καθιστώντας κρίσιμη την ανάγκη για άμεσες προσαρμογές και καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.