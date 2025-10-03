Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε σπίτι πιστολέρο στον Μυλοπόταμο

Η σημερινή μεγάλη αλλά αθόρυβη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην περιοχή, αφορούσε στον εντοπισμό ατόμου που μέρα μεσημέρι πυροβολούσε στο κέντρο του χωριού του με καλάσνικοφ.
Με αστραπιαίες κινήσεις και αφού μια ολόκληρη περιοχή ήταν υπό αστυνομική επιτήρηση, στελέχη ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ, μπούκαραν το πρωί της Παρασκευής σε σπίτι σε χωριό του ορεινού Μυλοποτάμου.
Ο λόγος της ισχυρής αστυνομικής παρουσίας σχετίζεται με ένα περιστατικό που πήρε μεγάλη έκταση το καλοκαίρι, μετά και τις δημόσιες αναφορές που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πληροφορίες του patris.gr, αναφέρουν ότι η σημερινή μεγάλη αλλά αθόρυβη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην περιοχή, αφορούσε στον εντοπισμό ατόμου που μέρα μεσημέρι πυροβολούσε στο κέντρο του χωριού του με καλάσνικοφ.
Το θέμα όπως φάνηκε σήμερα δεν είχε ξεχαστεί, αν και έχουν περάσει κάποιοι μήνες. Χρειάστηκε να περάσει ο καιρός να ερευνηθεί η καταγγελία και οι αρμόδιες αρχές να φτάσουν στην ταυτότητα του πιστολέρο.
Αστυνομικοί λένε ότι η επιβεβαίωση ήρθε και γι’ αυτό το λόγο και η ισχυρή παρουσία των ειδικών δυνάμεων στα όρη.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ