Ηράκλειο:Αναβίωση της παλαιινής διασκέδασης στα χωριά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσίδων

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων ξεκινάει μία ακόμη ενότητα πολιτιστικών δράσεων στην ανακαινισμένη αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Πατσίδων.

Την Αναβίωση της παλαιινής διασκέδασης στα χωριά,τότε που όλοι γίνονταν μία παρέα απολαμβάνοντας μουσική λέγοντας μαντινάδες πίνοντας το κρασάκι και την ρακί! Ξεκινάμε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου με την περιφέρεια Κρήτης να στηρίζει μία ακόμη προσπάθεια μας και τον Παντελή Κακουλάκη μαζί του ο Γιάννης και ο Σταύρος Φραγκιαδάκης λαούτα τραγούδι.ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ!

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα επιμεληθεί τα μεζεδάκια το κρασί και την ρακί.Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις Πατσίδες. Και συνεχίζουμε………..