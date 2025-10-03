Πανεπιστήμιο Κρήτης:Ημέρα Προσανατολισμού για τους Νέους Φοιτητές Erasmus του Χειμερινού Εξαμήνου 2025

Το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης υποδέχθηκε τους νέους φοιτητές Erasmus του Χειμερινού Εξαμήνου 2025 την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο.

Πραγματοποιήθηκε ημέρα προσανατολισμού στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής, όπου παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι εισερχόμενοι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να συναντήσουν τα στελέχη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και να παραλάβουν τα αναμνηστικά Erasmus καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τις σπουδές τους, τη ζωή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ηράκλειο, καθώς και για τις επερχόμενες εκδηλώσεις.

Ευχαριστούμε θερμά την Αντιπρύτανη Καθηγήτρια Μελίνα Ταμιωλάκη για τον ενακτήριο χαιρετισμό της, τους ακαδημαϊκούς συντονιστές για την παρουσία τους, καθώς και τους συναδέλφους από το Κέντρο Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης, τη Βιβλιοθήκη και το Αθλητικό Κέντρο για τη συμβολή τους. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο δίκτυο Erasmus Student Network (ESN) για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή του.