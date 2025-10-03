Ηράκλειο:Σχολή Αρτοποιίας Κρήτης από τις Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου

Σχολή Αρτοποιίας Κρήτης (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).

Νέο Τμήμα -Έναρξη 11/11/2025

Νέο κύκλο μαθημάτων εγκαινιάζει η Σχολή Αρτοποιίας Κρήτης των Τεχνικών Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου παρέχοντας σύγχρονες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του αρτοποιού ή να ενισχύσουν την επαγγελματική τους εμπειρία.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 5 μήνες κατά τους οποίους οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα μυστικά και θα εμβαθύνουν στην τέχνη της αρτοποίησης, συνδυάζοντας θεωρία & πρακτική.

Στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο της Σχολής οι συμμετέχοντες των ολιγομελών τμημάτων θα μάθουν νέες τεχνικές και μεθόδους αρτοποίησης με άμεση πρακτική εξάσκηση (hands-on) προετοιμασίας, ζυμώματος και ψησίματος και διακόσμησης και παράλληλα θ’ αποκτήσουν γνώσεις οικονομικής διαχείρισης και κοστολόγησης, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, συστημάτων HACCP/ISO, Κρητικής Γαστρονομίας κ.λπ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με την υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων του κλάδου σε συνέχεια των προγραμμάτων γερμανικής αρτοποιίας και γαλλικής ζαχαροπλαστικής που υλοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλιστούν με τα απαραίτητα εφόδια νέοι που επιδιώκουν επαγγελματική εξέλιξη στην τέχνη της Αρτοποιίας και να λάβουν επιπλέον κατάρτιση όσοι εργάζονται ήδη στον συγκεκριμένο κλάδο, μέσα από θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, ώστε ν΄ αποκτήσουν ουσιώδεις γνώσεις που θα βοηθήσουν την επιχείρησή τους.

Εκπαιδευτικές ενότητες:

– Αναλυτική θεωρία υλικών στην Αρτοποιία

– Χρήση προζυμιού στην Αρτοποιία

– Τεχνικές Αργής Ωρίμανσης

– Παραδοσιακά Ψωμιά: Προζυμένιο , Μοναστηριακό κ.α.

– International Breads : Ciabatta, Γαλλική Baguette

– Bio- Διατροφικό Ψωμί

– Pizza & snacks

– Viennoiseries : Croissants, Brioche, Donuts(Doughnut)

– Τεχνικές Ζαχαροπλαστικής στην Αρτοποιία

– Εκμάθηση Πρώτων υλών και μηχανημάτων

– Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (HACCP/ISO)

– Κοστολόγηση και Προϋπολογισμός

Συνολική διάρκεια: 180 διδακτικές ώρες

Διάρκεια: 11 Νοεμβρίου 2025 – 13 Μαρτίου 2026

Θεωρία (εξ αποστάσεως): Κάθε Τρίτη 18:00-21:15 από 11/11/2025 έως 10/03/2026

Πρακτική (σε εργαστήριο): Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 18.00-21.15 από 13/11/2025 έως 13/03/2026

Δίδακτρα: 950* ευρώ με δυνατότητα προκαταβολής 400 ευρώ και αποπληρωμής του υπόλοιπου σε 2 δόσεις των 275 ευρώ μέχρι και τις 01/03/2026. EARLY BIRD έως 31/10: Εξοικονόμησε 100€

*Στους συμμετέχοντες παρέχεται και ο απαραίτητος ρουχισμός από την Σχολή (μπλούζα, καπέλο, ποδιά)

Βασικοί Εισηγητές:

Διονύσης Βογιατζής (πρακτική). Αρτοποιός δεύτερης γενιάς αρτοποιός, με σπουδές στην Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική.

Διαμαντής Παπαπαναγής (θεωρία). Ππτυχιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων για τρεις δεκαετίες με diploma στο Quality Systems Management.

Καλεσμένοι εισηγητές:

Ζαχαροπλαστική

Κώστας Κουμάκης. Ζαχαροπλάστης, Ιδιοκτήτης των Zαχαροπλαστείων Κουμάκης. και της λατρείας για τη ζαχαροπλαστική.

Ιταλική πίτσα και σνάκς

Giorgio Manganiello. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως Executive Pizza Chef σε πληθώρα γνήσιων ιταλικών εστιατορίων, πτυχιούχος της σχολής Regione Del Veneto, στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων Εστίασης, ιδρυτής της Σχολής Εκμάθησης Πίτσας.

HACCP/ISO

Ιωάννης Παπαδημητρίου (Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Διαχείριση Αποβλήτων.

Προϋπολογισμός, κοστολόγηση και γνώσεις οικονομικής διαχείρισης

Γρηγόρης Κοκολάκης (Οικονομολόγος). Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Ταξης.

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Λ. Ικάρου & Αρχιμήδους 1, Ν. Αλικαρνασσός, τηλ: 2810 302606, από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ. info@katartisi.gr και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr.