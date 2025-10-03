ΚΡΗΤΗ

Αυτοψία στα έργα οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης

Αυτοψία για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών που αφορούν στην εφαρμογή των άμεσων μέτρων με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ), έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου, πραγματοποίησε, σήμερα, στα Χανιά, υπηρεσιακό κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπό τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτριο Αναγνώπουλο.

Έχουν δρομολογηθεί σημαντικές παρεμβάσεις σε επτά διακριτά οδικά τμήματα, που εκτείνονται σε μήκος 145 χλμ., αναλόγως με τον βαθμό προτεραιότητας, την αναγκαιότητα και την εφικτότητα. Ήδη προχωρούν δύο τμήματα (Κολυμπάρι – Χανιά και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα) που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους. Επίσης, προβλέπονται παρεμβάσεις σε πέντε ακόμη τμήματα (Χανιά – Γεωργιούπολη, Πετρές – Ατσιπόπουλο, Κίσσαμος – Κολυμπάρι, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος, Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου), με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026.

Υπενθυμίζεται πως το περιεχόμενο των παρεμβάσεων βασίζεται στην προηγούμενη θετική διεθνή και εγχώρια εμπειρία, με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν τόσο από την εφαρμογή ανάλογων μέτρων σε ευρωπαϊκές χώρες όσο και στην Ελλάδα, στον οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος, έναν δρόμο ανάλογης επικινδυνότητας. Στην περίπτωση του Πάτρα – Πύργος, τα μέτρα συνετέλεσαν στη σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και των σοβαρών τραυματισμών.

Με την εφαρμογή των μέτρων επιδιώκεται:
• Μείωση θανάτων και σοβαρών τραυματισμών.
• Διατήρηση της λειτουργικότητας της οδού.
• Ικανοποιητική κυκλοφοριακή ροή στη φάση κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου, όταν θα εφαρμόζονται εργοταξιακές σημάνσεις κατά τμήματα.
• Ασφαλής διέλευση στους κόμβους και στις εισόδους – εξόδους.

