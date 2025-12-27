Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αικατερινίδης – Μια μεγάλη απώλεια για την λαογραφία και την Κρήτη

Σηματοδότησε την εξέλιξη της επιστήμης της λαογραφίας στην Ελλαδα και ιδιαίτερα την εικονογραφία, κινηματογράφο και φωτογραφία.

Έφυγε από την ζωή στις 24 Δεκεμβρίου 2025, πλήρης ημερών, ο διαπρεπής κρητικός λαογράφος και πρωτοπόρος κινηματογραφιστής των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού Γεώργιος Αικατερινίδης.

Ο Γεώργιος Αικατερινίδης υπηρέτησε στο Λαογραφικό Αρχείο / Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών από το 1964 έως το 2002 όταν αποχώρησε ως Διευθυντής Ερευνών. Ο Αικατερινίδης υπήρξε στενός συνεργάτης τόσο του Γεωργίου Μέγα, στο πλαίσιο της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και της Ακαδημίας Αθηνών, όσο και του Γεωργίου Σπυριδάκη ως διευθυντή του Λαογραφικού Αρχείου.

Οι πρώτες του αποστολές για επιτόπιες έρευνες στην Δράμα, τις Σέρρες, την Κρήτη, την Κάλυμνο, το Μεσολόγγι κ.α., στο πλαίσιο της Ακαδημίας Αθηνών, ενισχύθηκαν από το τότε Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών και συνεχίστηκαν συστηματικά (1964 κ.ε.) όταν ανέλαβε ως συντάκτης του Λαογραφικού Αρχείου το Κινηματογραφικό Τμήμα του που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Γ. Κ. Σπυριδάκη.

Ακαταπόνητος εθνογράφος, πραγματοποίησε επιτόπιες έρευνες σε όλη την Ελλάδα, καταγράφοντας, κινηματογραφώντας και φωτογραφίζοντας, συχνά σε δύσκολες συνθήκες, λαϊκά δρώμενα και έθιμα αλλά και εκδηλώσεις του υλικού πολιτισμού.

Η οπτική του στις εθνογραφικές κινηματογραφήσεις και στις φωτογραφήσεις του διακρινόταν τόσο από το προσωπικό ταλέντο όσο και από την βαθιά γνώση των θεμάτων και τον σεβασμό προς τους ανθρώπους που κατέγραφε.

Δημιούργησε σχέσεις ζωής σε όλη την Ελλάδα και ιδιαιτέρως στην γενέτειρά του Κρήτη και στην Ανατολική Μακεδονία. Ειδικότερα στην Βόρειο Ελλάδα εργάστηκε συστηματικά για την μελέτη και προαγωγή των λαϊκών δρωμένων σε εποχές αντίξοες, μετά τον Εμφύλιο, όταν κάθε άλλο παρά ενθαρρύνονταν οι επιτόπιες έρευνες ακόμη και από καθιερωμένους φορείς.

Ήταν Διδάκτωρ Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου εκπόνησε υποδειγματική διατριβή με θέμα τις νεοελληνικές αιματηρές θυσίες (1979) με εισηγητή τον καθηγητή Μιχάλη Μερακλή.

Για το έργο του τιμήθηκε από πολλούς φορείς. Ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεργάστηκε με το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση μεταδίδοντας την λαογραφική γνώση του στο ευρύ κοινό.