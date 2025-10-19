Εγκαινιάστηκε το πρώτο Δημοτικό Κολυμβητήριο Χανίων στον Κλαδισό

Π. Σημανδηράκης: «Μια νέα εποχή για τον αθλητισμό στα Χανιά»

Εγκαινιάστηκε και επίσημα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, το πρώτο Δημοτικό Κολυμβητήριο Χανίων στον Κλαδισό, μόλις τέσσερις μήνες μετά την εκκίνηση του έργου.

Τα εγκαίνια του έργου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, παρουσία της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκου Καλογερή, του Παραολυμπιονίκη στην κολύμβηση, Αντώνη Τσαπατάκη, καθώς και σύσσωμης της δημοτικής αρχής, τοπικών φορέων, αθλητικών συλλόγων και αθλητών στον υγρό στίβο.

Στον χώρο πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ αθλητές του υγρού στίβου πλαισίωσαν την εκδήλωση με τη συμμετοχή τους σε αθλήματα και επιδείξεις.

Την τελετή εγκαινίων διαδέχτηκε τιμητική βράβευση από τον Δήμαρχο Χανίων προς τον Πρόεδρο του Ν.Ο.Χ., Γιάννη Χίνο, ως ένδειξη αναγνώρισης της πολύτιμης συμβολής του στην υλοποίηση του έργου. Τιμήθηκαν, επίσης, η εταιρεία ΝΑΟΥΜ Θ.Α.Τ.Ε., για την άρτια εκτέλεση, τη συνέπεια και την υπευθυνότητα κατά την περάτωση του έργου, ο εργολάβος της εταιρείας, Λάμπρος Κωνσταντουδάκης, για την αφοσίωση και την πολύτιμη προσφορά του, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΧ, Νικόλαος Γαζής, για την προσφορά του στην Υπηρεσία και στην κοινωνία των Χανίων.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης κατά τον χαιρετισμό του ανέφερε: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή και βαθιά συγκινητική ημέρα για τα Χανιά και για όλους μας. Με υπερηφάνεια, αλλά και με προσωπική συγκίνηση, εγκαινιάζουμε το Νέο Κολυμβητήριο Κλαδισού, ένα έργο που σηματοδοτεί τη νέα εποχή του αθλητισμού στην πόλη μας και αποδεικνύει ότι οι φορείς του τόπου είναι σε θέση να ακούν και κυρίως να υλοποιούν τα αιτήματα της κοινωνίας.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος ως Δήμαρχος Χανίων που καταφέραμε με όλες τις υπηρεσίες, με τον ανάδοχο και τον ΝΟΧ να κάνουμε αυτό το θαύμα, γιατί ένα θαύμα είναι το γεγονός ότι ένα τόσο σημαντικό δημόσιο έργο, υλοποιήθηκε σε μόλις τέσσερις μήνες. Το χρωστούσαμε στην αγωνία και στην φωνή που ακούσαμε με πολύ μεγάλη ένταση το προηγούμενο διάστημα: «Ούτε μία μέρα χωρίς πισίνα». Πιστεύω πως αποδείξαμε ότι μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Είμαστε εδώ με την ευχή αυτές οι πισίνες να προσφέρουν χαρά, υγεία και διακρίσεις. Ο αθλητισμός είναι κομμάτι της ταυτότητας των Χανίων. Και τα Χανιά συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν με έργα, με ανθρώπους, με πίστη στις δυνάμεις τους».

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, συνεχάρη τον Δήμο Χανίων για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα υλοποίησης του έργου, επισημαίνοντας τη σημασία του για την τοπική αθλητική κοινότητα: «Είμαστε σήμερα εδώ και ζούμε την ευχάριστη στιγμή να μην μείνουν ούτε μια μέρα τα Χανιά χωρίς πισίνα,

ούτε οι αθλητές της πόλης μας χωρίς Κολυμβητήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, τόνισε πως η ολοκλήρωση του έργου μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αποτελεί παράδειγμα ενώ σημείωσε, η υλοποίηση του έργου «αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία που πιστώνεται στον Δήμο Χανίων, ειδικά σε μια εποχή που τα έργα δεν προχωρούν τόσο γρήγορα».

Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του έργου σε τέσσερις μόλις μήνες εξέφρασε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Μιχάλης Καλογριδάκης, ενώ τόνισε: «Όλα τα έργα τα αγαπάμε αλλά εκείνα τα οποία αφορούν παιδιά και έρχονται να καλύψουν μία κοινωνική ανάγκη, είναι έργα τα οποία μας χαροποιούν ιδιαίτερα και το συγκεκριμένο έργο συνδυάζει και τα δύο.

Δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων και ιδιαίτερα τον Διευθυντή, Γιώργο Ευθυμίου αλλά και την Προϊσταμένη των Έργων, Ιουλία Μαθιόπουλου, που καταφέρνουν πάντα να περνούν πάνω από τον πήχη, ο οποίος αυτή τη φορά ήταν πολύ ψηλά. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα όσα συμβαίνουν στο Δήμο μας και σε ό,τι έχει ανάγκη η κοινωνία. Ελπίζω αυτό το έργο να είναι οδηγός για πολλά άλλα έργα».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, Γιάννης Χίνος ανέφερε: «Είναι τεράστια η χαρά μας γιατί χρόνο απίστευτο, σε μόλις τέσσερις μήνες έγινε ένα καινούργιο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο χώρο του Κλαδισού που αυτή την περίοδο θα καλύψει τις ανάγκες του Ναυτικού Ομίλου Χανίων και στη συνέχεια θα παραμείνει για τους δημότες που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη». Όπως τόνισε ο κ. Χίνος «είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που σε περίοδο ανακατασκευής κολυμβητηρίου βρίσκεται εναλλακτική λύση και μάλιστα σε τέτοια ταχύτητα, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Έχουμε ένα καινούργιο δημοτικό κολυμβητήριο στα Χανιά που ήταν μία απαίτηση της κοινωνίας, μία ανάγκη της κοινωνίας εδώ και πολλές δεκαετίες».

Υπενθυμίζεται ότι το νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο Χανίων στον Κλαδισό περιλαμβάνει μια μόνιμη πισίνα διαστάσεων 25×15 μέτρων και βάθους 1,8 μέτρων, καθώς και μια δεύτερη, μικρότερη πισίνα εκμάθησης ενώ δημιουργήθηκαν οι υποδομές και κερκίδες για το κοινό. Τέλος, και οι δύο πισίνες είναι θερμαινόμενες ενώ υπάρχει πρόσβαση στα αποδυτήρια και τις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού του Δήμου Χανίων.