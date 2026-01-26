ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Εκδήλωση για τους Τρεις Ιεράρχες από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Ρεθύμνου

Τρεις Ιεράρχες, παιδεία και ψηφιακή δημιουργία σε γιορτή του Συνδέσμου Φιλολόγων Ρεθύμνου

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση για τον εορτασμό των Αγίων Τριών Ιεραρχών, προστατών της Παιδείας και των Γραμμάτων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει η παρουσίαση του μαθητικού διαδικτυακού παιχνιδιού «Αρκάδι – Η μεγάλη αυτοθυσία» και θα πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας του Συνδέσμου Φιλολόγων Ρεθύμνου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026, 6:30 μ.μ. στο ΘΕΟΜΗΤΩΡ

Συμμετέχει το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου

Υπό την αιγίδα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Απολυτίκιο Αγίων Τριών Ιεραρχών

Νίκος Φρυσούλης, μαθητής Μουσικού Σχολείου

Καλωσόρισμα

Φώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Ρεθύμνου

Τρεις Ιεράρχες – πάντοτε επίκαιροι life coaches!

Διαχρονικοί οδοδείκτες επί του πρακτέου

Κατερίνα Γιαννούλη, φιλόλογος Γυμνασίου Ατσιποπούλου

Ηφαίστειο

Παρουσίαση του μαθητικού διαδικτυακού παιχνιδιού για τη Β/θμια Εκπαίδευση:

Ηλίας Πίτερης, Νάνσυ Πανηγυράκη, Ευγενία Σαββοργινάκη, Αλέξανδρος Ψυχογυιός, Φώτης Παπαδόπουλος

Τα μυστικά του Μοναστηριού

Παρουσίαση του μαθητικού διαδικτυακού παιχνιδιού για την Α/θμια Εκπαίδευση:

Άννα Σπυριδάκη, Μαρία Ζουμπούλη, Αντώνης Νιανιούρης, Νεκτάριος Μυρθιανός, Ειρήνη Γκουλιαμάνη

Υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας: Παναγιώτης Βεργεράκης, Φώτης Παπαδόπουλος

Βράβευση των Σχολείων

Σύνολο “Μουσικές ηχογέφυρες” του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου

Υπεύθυνος Συνόλου: Μιχάλης Υγειονομάκης

