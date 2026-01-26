Η γνωστή καθηγήτρια Ιστορίας Μαρία Ευθυμίου στο Ρέθυμνο!

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Σύλλογο φίλων του Πολεμικού Μουσείου, παράρτημα Χρωμοναστηρίου, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ρεθύμνου διοργανώνει Εκπαιδευτική Δράση/Διαλέξεις με θέμα: «Καίρια σημεία της Ιστορίας του Ελληνισμού από την εποχή των Μυκηναίων έως σήμερα».

Οι Διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν από τη διακεκριμένη Ιστορικό και Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Ευθυμίου, στο Σπίτι του Πολιτισμού

την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 18:30 για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς – κηδεμόνες, το προσωπικό της ΔΔΕ Ρεθύμνου και την τοπική κοινωνία &

την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 09:00 για μαθητές/μαθήτριες από τις Σχολικές Μονάδες:

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00για μαθητές/μαθήτριες από τις Σχολικές Μονάδες:

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Η Εκπαιδευτική Δράση εντάσσεται στις δράσεις Ευαισθητοποίησης της Εκπαιδευτικής κοινότητας για την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Πολιτιστική Κληρονομιά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφορία και στοχεύει στην ανάπτυξη του προβληματισμού με τη μελέτη και τη βαθύτερη γνώση των ιστορικών γεγονότων, της ιστορίας της τέχνης, της επιστήμης και του Πολιτισμού. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι γνώσεων και να ενημερωθούν για τις τομές και τα φαινόμενα που διαμόρφωσαν την πορεία του Ελληνισμού από τα μυκηναϊκά χρόνια έως τις μέρες μας.