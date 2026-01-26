Βορίζια: Στα δικαστήρια οι γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη – Δικάζονται στο Αυτόφωρο

Μετά την λεκτική επίθεση στην αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας που έχασε την ζωή της κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών στο χωριό

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου αναμένονται να περάσουν σήμερα οι γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη μετά το νέο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε ανάμεσα στις δύο οικογένειες που πρωταγωνίστησαν στο αιματοκύλισμα που σημειώθηκε στα Βορίζια το προηγούμενο φθινόπωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο πατέρας και η μητέρα του 39χρονου Φανούρη είχαν μία έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη με αποτέλεσμα να συλληφθούν από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή. Την περασμένη Παρασκευή ο εισαγγελέας Ηρακλείου αφού παρέλαβε την δικογραφία τους άσκησε ποινικές διώξεις και τους παρέπεμψε να δικαστούν σήμερα στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει άγνωστο αν θα εμφανιστεί στο δικαστήριο ο πατέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε μεταφέρθηκε με κορονοϊό στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Τεταμένη η ατμόσφαιρα στα Βορίζια

Σχεδόν δύο μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που οι δύο οικογένειες αντάλλαξαν πυρ με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερα ακόμα άτομα.

Δύο μήνες μετά και ακόμα η κατάσταση παραμένει τεταμένη ανάμεσα στις δύο οικογένειες που κάθε φορά που συναντιούνται καταγράφονται λεκτικές επιθέσεις.

Στο χωριό παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ωστόσο τα πνεύματα δεν έχουν ηρεμίσει.

Την ίδια ώρα, στην φυλακή παραμένουν τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, ο 30χρονος ξάδερφός τους, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος ξάδερφός τους.