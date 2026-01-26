Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Χερσονήσου

Σε εορταστικό και δημιουργικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Χερσονήσου, στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μπουτσόλης παρουσίασε τη στρατηγική του οργάνου για το 2026, αναλύοντας τις δράσεις που σχεδιάζονται και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ευχήθηκε παράλληλα σε όλα τα μέλη μια καλή και δημιουργική χρονιά, γεμάτη συνεργασία και ουσιαστική συμμετοχή.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου και Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Συμβουλίου Νέων κ. Βαγγέλης Κοκοδρούλης, ο οποίος πραγματοποίησε ενημέρωση για τις βασικές προτεραιότητες, τα έργα και τις μελέτες που «τρέχει» ο Δήμος, η Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Δέσποινα Πλευράκη, καθώς και συγγενείς των μελών. Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία του παππού ενός νέου συμβούλου, ο οποίος ανέλαβε με χαρά τον ρόλο του οδηγού για τον εγγονό του, αποδεικνύοντας πως η στήριξη της νέας γενιάς ξεκινά από την οικογένεια και φτάνει μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση.

Το φλουρί της βασιλόπιτας έτυχε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, κ. Κωνσταντίνο Μπουτσόλη, γεγονός που συνοδεύτηκε από θερμές ευχές για υγεία και επιτυχία στις δράσεις του Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, σε δήλωσή του, ανέφερε:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων αποτελεί ζωντανό κύτταρο συμμετοχής και δημοκρατίας. Είμαστε περήφανοι για τη συνέπεια και τη δημιουργικότητα των νέων μας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε τους πρωτοβουλία. Καλή χρονιά με υγεία και έμπνευση σε όλους».