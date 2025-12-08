ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ηρακλειο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου , δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων :

• στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και
• στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού ‘Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:

• Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.

• Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

