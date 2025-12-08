ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη στη νέα Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, Αγάπη Μικρού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε συγχαρητήριο μήνυμα του προς την νέα πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, Αγάπη Μικρού, αναφέρει:

«Εκ μέρους του Δήμου Χανίων, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την εκλογή της Αγάπης Μικρού στη θέση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Η εκλογή της ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στην ιστορία του Συλλόγου αποτελεί όχι μόνο μια σημαντική προσωπική επιτυχία, αλλά και μια ιδιαίτερη στιγμή για την τοπική νομική κοινότητα και την κοινωνία μας συνολικά.

Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία και η αποφασιστικότητα της κυρίας Μικρού θα συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόοδο και την ενδυνάμωση του Δικηγορικού Συλλόγου.

Η σχέση του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων με τον Δήμο Χανίων υπήρξε διαχρονικά στενή, θεσμικά γόνιμη και δημιουργική. Με κοινό προσανατολισμό στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και στη θωράκιση της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών, η συνεργασία μας σε θέματα ζωτικής σημασίας για την τοπική κοινωνία υπήρξε πάντα σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική.

Δεν θα μπορούσα να παραλείψω μια ιδιαίτερη αναφορά στον απερχόμενο Πρόεδρο, κ. Χρήστο Πραματευτάκη, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την άριστη και ειλικρινή συνεργασία που είχε όλα αυτά τα χρόνια με τον Δήμο Χανίων, καθώς και για τις υπηρεσίες που προσέφερε με αίσθημα ευθύνης και προσήλωσης στο λειτούργημα. Η συμβολή του υπήρξε πολύτιμη για την προώθηση θεσμικών ζητημάτων και την ενδυνάμωση της νομικής κοινότητας.

Παράλληλα, εκφράζω τα εγκάρδια συγχαρητήριά μου προς όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους, προς όφελος του Συλλόγου και της κοινωνίας των Χανίων.

Ο Δήμος Χανίων θα βρίσκεται στο πλευρό της νέας Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, ως σύμμαχος στην προσπάθειά τους, παρέχοντας κάθε δυνατή συνεργασία για την επίτευξη των κοινών μας στόχων και την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου στον τομέα της δικαιοσύνης και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ηρακλειο λόγω των...

0
Σε συνέχεια της από 08-12-2025 ανακοίνωσής μας από τη...

Ηράκλειο:”Κλειστός” για την εξυπηρέτηση των πολιτών ο...

0
Κλειστοί θα παραμείνουν οι Δήμοι όλης της χώρας την...

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ηρακλειο λόγω των...

0
Σε συνέχεια της από 08-12-2025 ανακοίνωσής μας από τη...

Ηράκλειο:”Κλειστός” για την εξυπηρέτηση των πολιτών ο...

0
Κλειστοί θα παραμείνουν οι Δήμοι όλης της χώρας την...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ηρακλειο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Η διάσημη όπερα του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, Οι Παλιάτσοι Ενθουσίασε το κοινό της Κρήτης Πολλοί οι νέοι σε τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST