Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη στη νέα Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, Αγάπη Μικρού

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε συγχαρητήριο μήνυμα του προς την νέα πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, Αγάπη Μικρού, αναφέρει:

«Εκ μέρους του Δήμου Χανίων, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την εκλογή της Αγάπης Μικρού στη θέση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Η εκλογή της ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στην ιστορία του Συλλόγου αποτελεί όχι μόνο μια σημαντική προσωπική επιτυχία, αλλά και μια ιδιαίτερη στιγμή για την τοπική νομική κοινότητα και την κοινωνία μας συνολικά.

Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία και η αποφασιστικότητα της κυρίας Μικρού θα συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόοδο και την ενδυνάμωση του Δικηγορικού Συλλόγου.

Η σχέση του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων με τον Δήμο Χανίων υπήρξε διαχρονικά στενή, θεσμικά γόνιμη και δημιουργική. Με κοινό προσανατολισμό στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και στη θωράκιση της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών, η συνεργασία μας σε θέματα ζωτικής σημασίας για την τοπική κοινωνία υπήρξε πάντα σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική.

Δεν θα μπορούσα να παραλείψω μια ιδιαίτερη αναφορά στον απερχόμενο Πρόεδρο, κ. Χρήστο Πραματευτάκη, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την άριστη και ειλικρινή συνεργασία που είχε όλα αυτά τα χρόνια με τον Δήμο Χανίων, καθώς και για τις υπηρεσίες που προσέφερε με αίσθημα ευθύνης και προσήλωσης στο λειτούργημα. Η συμβολή του υπήρξε πολύτιμη για την προώθηση θεσμικών ζητημάτων και την ενδυνάμωση της νομικής κοινότητας.

Παράλληλα, εκφράζω τα εγκάρδια συγχαρητήριά μου προς όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους, προς όφελος του Συλλόγου και της κοινωνίας των Χανίων.

Ο Δήμος Χανίων θα βρίσκεται στο πλευρό της νέας Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, ως σύμμαχος στην προσπάθειά τους, παρέχοντας κάθε δυνατή συνεργασία για την επίτευξη των κοινών μας στόχων και την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου στον τομέα της δικαιοσύνης και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών».