Ηράκλειο:Η διάσημη όπερα του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, Οι Παλιάτσοι Ενθουσίασε το κοινό της Κρήτης Πολλοί οι νέοι σε τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Οι συντελεστές της σπουδαίας παραγωγής συγκίνησαν τους θεατές με τις συγκλονιστικές ερμηνείες

Με μεγάλο ενθουσιασμό και παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχτηκε το κοινό της Κρήτης, που στην πλειοψηφία του ήταν νεανικό, τη διάσημη όπερα «Οι Παλιάτσοι» του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, που ανέβηκε στη σκηνή του ΠΣΚΗ, σε συνεργασία με την Όπερα του Λέτσε (Politeama Greco Theatre) της Ιταλίας.

Με τους εξαιρετικούς λυρικούς καλλιτέχνες στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών να κατακτά – όπως κάθε φορά – υπό τη μπαγκέτα του μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη, υψηλότατο επίπεδο, το Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου (διδασκαλία: Λένα Χατζηγεωργίου) σε μοναδικές στιγμές με εξαιρετική σκηνική παρουσία και ερμηνεία και με την εξαιρετική ματιά του διακεκριμένου Ιταλού σκηνοθέτη Giandomenico Vaccari, πραγματοποιήθηκαν τρεις σπουδαίες παραστάσεις.

Την Παρασκευή 5, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου χιλιάδες θεατές πέρασαν την πόρτα του ΠΣΚΗ και κατέκλυσαν την «Αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού», απολαμβάνοντας τον Παλιάτσο Κάνιο, την Κολομπίνα Νέντα, τον Τόνιο, το Μπέπε και τον Σύλβιο σε ένα θέατρο μέσα στο θέατρο, με μία ευρηματική σκηνοθεσία όπου η σκηνική δράση συγχέεται με την πραγματικότητα και καταλήγει σε μία συγκλονιστική πράξη βίας επί σκηνής.

Πλήθος νέων ανθρώπων προσέρχεται πλέον στις παραστάσεις του ΠΣΚΗ

Κάτι που ήταν πολύ ευδιάκριτο κατά τις τελευταίες μέρες, ήταν ότι το κοινό που παρακολούθησε τις παραστάσεις ήταν στην πλειοψηφία του νεανικό. Πέραν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρακολούθησαν σχολεία από όλη την Κρήτη. ολοένα και περισσότεροι νέοι αγκαλιάζουν σταθερά τις καλλιτεχνικές προτάσεις του ΠΣΚΗ.

Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την έναρξη των διάσημων Παλιάτσων του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, το ΠΣΚΗ προχώρησε και στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου! Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Κώστας Βαρβεράκης και η Αντιπρόεδρος κ. Μάρα Παναγιωτάκη άναψαν τα φώτα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου που έχει στηθεί στο αίθριο του ΠΣΚΗ, υπό τις υπέροχες χριστουγεννιάτικες μελωδίες που προσέφερε το Κουιντέτο Χάλκινων Πνευστών της Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών.

