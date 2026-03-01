Αναζήτηση
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκτακτη σύσκεψη Δένδια για πόλεμο στο Ιράν – Κινήσεις για ασφάλεια, δυνάμεις σε επιφυλακή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο υπουργός Αμύνας συγκάλεσε τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλεων Δυνάμεων – Στρατιωτική ετοιμότητα για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου, έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Ποιοι συμμετείχαν στην έκτακτη σύσκεψη Δένδια
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, ανώτατοι αρμόδιοι αξιωματικοί και ο διπλωματικός σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Άμυνας, πρέσβυς Γεώργιος Αρναούτης.

Επίσης, ο κ. Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση...

0
Το γεγονός ότι Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς τις βρετανικές...

Κυριάκος Μητσοτάκης:Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, δύναμη...

0
Τι ανέφερε για τα Τέμπη και τα υπόλοιπα θέματα...

Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση...

0
Το γεγονός ότι Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς τις βρετανικές...

Κυριάκος Μητσοτάκης:Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, δύναμη...

0
Τι ανέφερε για τα Τέμπη και τα υπόλοιπα θέματα...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κυριάκος Μητσοτάκης:Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, δύναμη σταθερότητας
Επόμενο άρθρο
Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση βρετανικών βάσεων στην Κύπρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST