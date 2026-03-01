Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

Το γεγονός ότι Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο αποκάλυψε ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συναγερμός σήμανε σήμερα Κυριακή στην Κύπρο, όταν δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση του νησιού, όπου η Βρετανία διατηρεί βασικές στρατιωτικές βάσεις.

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι, αποκάλυψε, όπως αναφέρει ο Independent ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν είχαν ως στόχο τις βάσεις μας», δήλωσε ο Τζον Χίλι.

Πρόσθεσε όμως ότι «αυτό δείχνει πόσο αδιάκριτη» είναι η ιρανική αντίποινα.