Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗ - ΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ιράν: Ετσι εξόντωσαν τον Χαμενεΐ – Ο ρόλος της CIA, η μοιραία σύσκεψη, η οικογενειακή τραγωδία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η πολύμηνη παρακολούθηση, η επίσπευση του χτυπήματος και οι απώλειες στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας – Η στιγμή της εξόντωσης Χαμενεΐ.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δείχνει τη στιγμή του βομβαρδισμού στο παλάτι όπου διέμενε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το πρωί του Σαββάτου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινής δράσης ΗΠΑ – Ισραήλ, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση του Χαμενεΐ από τη CIA, η οποία εντόπισε τόσο τον τόπο διαμονής του όσο και τις συνήθειές του.

Η CIA παρακολουθούσε μήνες τον Χαμενεΐ μήνες – Γνώριζε για τη σύσκεψη

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι New York Times και η Wall Street Journal, η CIA παρακολουθούσε τον ανώτατο ηγέτη εδώ και μήνες και ενημέρωσε το Ισραήλ ότι ο Χαμενεΐ θα συμμετείχε το Σάββατο το πρωί σε σύσκεψη υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων στο παλάτι του στην Τεχεράνη.

Η ακριβής γνώση του χρονοδιαγράμματος της συνεδρίασης επέτρεψε στις αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις να επισπεύσουν το πλήγμα, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να στοχεύσουν τον ηγέτη κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε μια επίθεση στη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να εκμεταλλευθούν το σκοτάδι, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επισήμανε ότι τελικά το πλήγμα εξαπολύθηκε στις 09:40 (τοπική ώρα, 08:10 ώρα Ελλάδας) με μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους αέρος- εδάφους.

Η οικογενειακή τραγωδία

Η επίθεση, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, περιελάμβανε περίπου 30 βόμβες που έπληξαν το συγκρότημα. Ο Χαμενεΐ βρισκόταν στο υπέδαφος τη στιγμή του πλήγματος, σώζοντας τη ζωή του, ενώ σκοτώθηκαν συγγενείς και στενοί συνεργάτες του: η κόρη του, ο γαμπρός και η εγγονή του, καθώς και κορυφαίοι αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης, ανάμεσά τους ο στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, ο υποστράτηγος Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί και ο ναύαρχος Αλί Σαμχανί.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, σκοτώθηκαν επίσης πολλοί ηγέτες συνδεόμενοι με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η αμερικανική πλευρά, μέσω του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον Χαμενεΐ «έναν από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία» και τόνισε ότι η επιχείρηση στόχευε στην αλλαγή καθεστώτος και στην ευκαιρία του ιρανικού λαού να ανακτήσει τη χώρα του. Σύμφωνα με τους ισραηλινούς αξιωματούχους, η σορός του ηγέτη ανακτήθηκε και επιβεβαιώθηκε επισήμως.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πότε ψηφίζεται στη Βουλή η επιστολική ψήφος...

0
Τι λέει η αντιπολίτευση για την επιστολική ψήφο -...

Ιράν: Ο Αλιρέζα Αραφί προσωρινός αντικαταστάτης του...

0
Ο Αραφί είναι καταξιωμένος κληρικός με μακρά θητεία σε...

Πότε ψηφίζεται στη Βουλή η επιστολική ψήφος...

0
Τι λέει η αντιπολίτευση για την επιστολική ψήφο -...

Ιράν: Ο Αλιρέζα Αραφί προσωρινός αντικαταστάτης του...

0
Ο Αραφί είναι καταξιωμένος κληρικός με μακρά θητεία σε...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση βρετανικών βάσεων στην Κύπρο
Επόμενο άρθρο
Ιράν: Ο Αλιρέζα Αραφί προσωρινός αντικαταστάτης του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο κατά γρίπης και COVID-19

ΠΚ team ΠΚ team -
Το νέο εμβόλιο στοχεύει να ενισχύσει την πρόληψη, συνδυάζοντας...

Μειώσεις έως 23% στα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Μάρτιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μείωση των τιμών - τονίζει η ΔΕΗ -...

Ακριβότερη η Κρήτη από τους ανταγωνιστές της, αλλά «αξίζει τα λεφτά της»

ΠΚ team ΠΚ team -
Με υψηλές προσδοκίες ξεκινάει η νέα σεζόν. Η τουριστική σεζόν...

Πότε ψηφίζεται στη Βουλή η επιστολική ψήφος για τους απόδημους γιατί χρειάζονται 200 ψήφοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι λέει η αντιπολίτευση για την επιστολική ψήφο -...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST