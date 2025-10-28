ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ελ. Βατσινά: Η 28η Οκτωβρίου είναι μια διαχρονική υπενθύμιση του τι μπορεί να πετύχει ένας λαός ενωμένος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συμμετοχή της βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Με αίσθημα τιμής και υπερηφάνειας, η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Βατσινά παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, παρακολουθώντας τις μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις στο Ηράκλειο, τη Νέα Αλικαρνασσό, το Γάζι και το Τυμπάκι.

Η βουλευτής συνεχάρη τους μαθητές, τους συλλόγους, τα σώματα ασφαλείας και όλους τους συμμετέχοντες για την άρτια διοργάνωση και το υψηλό επίπεδο της φετινής παρέλασης, τονίζοντας πως «οι νέες γενιές κρατούν ζωντανή τη μνήμη και τα ιδανικά του ’40 μέσα από τον σεβασμό και τη συμμετοχή τους σε τέτοιες στιγμές».

Σε δήλωση της η κ.Βατσινά ανέφερε:

«Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι μόνο μια ημερομηνία στη μνήμη του Έθνους μας — είναι μια διαχρονική υπενθύμιση του τι μπορεί να πετύχει ένας λαός όταν είναι ενωμένος απέναντι σε κάθε απειλή.

Το “Όχι” των Ελλήνων το 1940 εκφράζει το πάθος για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημοκρατία.

Σήμερα, οφείλουμε να εμπνεόμαστε από εκείνο το παράδειγμα και να υπερασπιζόμαστε, με τον δικό μας τρόπο, τις ίδιες αξίες: την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη και την εθνική ενότητα.

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, όπου κι αν βρίσκονται».

